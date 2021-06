Majster sveta Brazier sa opäť nezmestil do americkej nominácie

Eugene 22. júna (TASR) – Majster sveta v behu na 800 metrov Donovan Brazier obsadil vo finále pondelkovej americkej olympijskej kvalifikácie v Oregone posledné miesto a do Tokia nepôjde. Víťazom sa stal bronzový medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro Clayton Murphy, ktorý zabehol svetový výkon roka 1:43,17 min. Miestenku na OH 2020 si vybojovali aj druhý Isaiah Jewett a tretí Bryce Hoppel.



Dvadsaťštyriročný Brazier, ktorý si chcel napraviť chuť po nevydarenej kvalifikácii pred OH v roku 2016, nezvládol záverečných 200 metrov. Neskôr sám priznal, že neodhadol tempo v úvodnom kole: "Začal som priskoro. Na prvých 300 metroch som si chcel vybudovať dobrú východiskovú pozíciu a doplatil som na to v závere. Som z toho smutný. Keď ma predbehol Clayton, vedel som, že je zle." Majster sveta z roku 2019 mal pred pretekmi kondičné problémy, no príčinu neúspechu videl inde: "Nebudem sa vyhovárať. S takýmito vecami sa musí atlét, ktorý ašpiruje na tie najvyššie méty, vyrovnať. Jednoducho som bežal zle. Nerobím však z toho tragédiu, zažil som aj horšie veci."



Miestenku do Tokia si v pondelok zabezpečili aj športovci v ďalších disciplínach. V trojskoku zvíťazil výkonom 17,21 metra Will Claye pred Donaldom Scottom a Chrisom Bernardom. Skok o žrdi ovládol Chris Nielsen (5,90 metra) pred dvojnásobným majstrom sveta Samom Kendricksom a KC Lightfootom. V behu na 1500 metrov zažila sklamanie 34-ročná veteránka Jenny Simpsonová, ktorá obsadila desiate miesto a nekvalifikovala sa tak na svoje štvrté olympijské hry za sebou. Vo finále zvíťazila Elle Purrierová St.Pierrová výkonom 3:58,03 min, informovala agentúra AFP.