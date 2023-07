Majster sveta Fabregas ukončil kariéru, chce sa venovať trénerstvu

Madrid 1. júla (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Cesc Fabregas oznámil ukončenie svojej profesionálnej športovej kariéry. Tridsaťšesťročný stredopoliar dodal, že sa chce venovať trénerstvu.



"S veľkým zármutkom oznamujem, že nastal čas, aby som zavesil svoje kopačky na klinec. Bola to cesta, na ktorú nikdy nezabudnem. Prežil som zážitky, o ktorých som si nemyslel, že sa k nim aspoň priblížim," citovala futbalistovo vyjadrenie na sociálnej sieti agentúra AFP.



Fabregas v roku 2010 vyhral so Španielskom majstrovstvá sveta v JAR a na konte má aj dva tituly majstra Európy (2012, 2008). Dvakrát triumfoval v Premier League s Chelsea a La Lige s Barcelonou. Uplynulú sezónu strávil v talianskom druholigovom Come. V klube zostane pracovať s rezervným a mládežníckym tímom.