Majster sveta Kuril ladí formu na Tokio, je hladný po víťazstve

Bratislava 15. júna (TASR) – Slovenský paralympionik Patrik Kuril získal na majstrovstvách sveta v paracyklistike svoju druhú zlatú medialu v kariére. Jazdec tímu Arios Spartakus CT Liptovský Mikuláš triumfoval v cestných pretekoch skupiny MC4 na 92,4 km. Ešte predtým obsadil 5. miesto v časovke jednotlivcov.



"Na preteky som nenastupoval s veľkými medailovými ambíciami. Ale mal som dva iné pocity: strach a zlosť. Strach z toho, že na širokej ceste vznikol v rýchlosti 50 km chaos. Každý sa chcel dostať dopredu. Povedal som si, že odtiaľ musím odísť. Tak sa vytvorila vedúca päťčlenná skupina. Ale ani tam som sa nevyhol kolízii. Jeden z jazdcov urobil chybu, spadol, takmer som cez neho spadol aj ja, vyletel som z trate. Podarilo sa mi skupinu dotiahnuť a v takticky vedenom špurte vyhrať," povedal dvojnásobný majster sveta MC4, ktorý nadviazal na svoj prvý titul z roku 2015 vo švajčiarskom Nottwille: "A zlosť z toho, že nedávno mi pochovali môjho veľmi dobrého kamaráta."



Kurila teraz čaká pokračovanie v príprave na paralympiádu v Tokiu (24. augusta–5. septembra): "Jednoznačne, formu ladím na Tokio. Na svoj najlepší výkon sa potrebujem ešte zlepšiť. Čaká ma veľa tréningov a pretekov. Viac pretekov absolvujem so zdravými pretekármi, parapretekov je menej." Na PH bude Kuril štartovať v cestných pretekoch jednotlivcov a v časovke jednotlivcov: "V prvom rade mi pôjde o to, aby som odcestoval zdravý, aby bolo v poriadku telo i materiál. Už to, že sa postavím na štart, bude malý zázrak. Samotné cestné preteky sú veľkou lotériou, časovka nie sú konfliktné preteky. Väčšia istota je dobre sa pripraviť na časovku, ale to neznamená, že nebudem bojovať aj v pretekoch jednotlivcov. Som hladný po víťazstve.“