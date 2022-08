Majster sveta Mayer sa zranil a z desaťboja odstúpil

Mníchov 15. augusta (TASR) - Francúzsky desaťbojár Kevin Mayer nebude na atletických ME v Mníchove bojovať o medaily. Dvojnásobný majster sveta ukončil svoje pôsobenie na šampionáte po úvodnej disciplíne.



Šampión z Eugene sa postavil na stovku, no počas behu pocítil bolesť a iba "doklusal" za 11,67 s. Na druhú disciplínu skok do diaľky už nenastúpil. Mayer mohol získať prvé zlato na kontinentálnom šampionáte, v zbierke má iba striebro z Zürichu 2014. Okrem titulu majstra sveta z Londýna 2017 i Eugene 2022 má na konte aj dve strieborné medaily z olympiád.