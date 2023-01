Majster sveta Rulli prestúpi z Villarrealu do Ajaxu

Madrid 5. januára (TASR) - Argentínsky futbalový brankár Geronimo Rulli potvrdil, že odíde z Villarrealu do Ajaxu Amsterdam.



Tridsaťročný Rulli, ktorý na MS v Katare kryl chrbát Emilianovi Martinezovi, by mal podľa španielskych médií prestúpiť za desať miliónov eur. "Udialo sa to veľmi rýchlo, je to dobré pre mňa, pre klub a Ajax mal veľký záujem," uviedol pre denník AS.



Rulli prišiel do Villarrealu v roku 2020. O rok neskôr sa stal hrdinom tímu, keď strelil víťazný gól v penaltovom rozstrele finále Európskej ligy proti Manchestru United a následne chytil pokus súperovho brankára Davida de Geu. "Na ten moment v živote nezabudnem," citovala ho agentúra AFP.