Majster sveta z 2002 Martin Štrbák oslávi v stredu jubileum 50 rokov

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili 10. mája 2003 v zápase o tretie miesto na majstrovstvách sveta vo Fínsku nad Českom a prvýkrát v histótii získali bronzové medaily. Na snímke (zľava) Žigmund Pálffy, Martin Štrbák, Ľubomír Višňovský a Jozef Stümpel v šatni so svojou radosťou z medailí. Foto: Archív TASR/Pavel Neubauer

Na snímke zľava generálny manažér hokejových reprezentácií Miroslav Šatan, asistent hlavného trénera SR20 Martin Štrbák a hlavný tréner SR20 Róbert Petrovický počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu ľadového hokeja pri príležitosti predstavenia hlavného trénera a realizačného tímu reprezentácie slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov v Bratislave 7. júna 2019. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 14. januára (TASR) - Hokejový majster sveta z roku 2002 Martin Štrbák oslávi v stredu 15. januára životné jubileum 50 rokov. Patrí k pätici hráčov, ktorí boli pri všetkých troch medailových úspechoch Slovenska na MS v rokoch 2000-2003. Okrem neho aj brankár Ján Lašák, obranca Ľubomír Višňovský a útočníci Miroslav Šatan a Miroslav Hlinka.Martin Štrbák začal s hokejom v rodnom Prešove, v ktorého farbách debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. V roku 1993 ho draftoval klub Los Angeles Kings v 9. kole z 224. miesta a následne zamieril do zámoria. V ročníku 1993/1994 pôsobil v tíme Notre Dame Hounds v juniorskej lige v Saskatchewane (SJHL), v ktorej sa v jej histórii objavilo iba osem slovenských hráčov. Po ročníku, v ktorom nazbieral 24 kanadských bodov a 157 trestných minút, sa vrátil na Slovensko a ako 19-ročný debutoval v najvyššej súťaži. Po krátkej zastávke v Prešove po ňom siahol Slovan Bratislava. V jeho farbách si odkrútil necelé štyri sezóny, medzi ktoré sa vošiel ročník 1997/1998 v drese Spišskej Novej Vsi.V roku 1999 sa začala Štrbákova kariéra v zahraničí. Po sezóne v Litvínove si vo veku 25 rokov vybojoval prvú účasť na MS a na šampionáte v Petrohrade bol dôležitá súčasť tímu, ktorý pod vedením trénera Jána Filca a kapitána Miroslava Šatana vybojoval historické striebro. Nasledoval prestup do Vsetína, v ktorom odohral necelé dve sezóny, keďže počas druhej neodolal ponuke Lokomotivu Jaroslavľ, s ktorým okamžite triumfoval v ruskej lige.Úspešnú sezónu zakončil účasťou na zlatých MS 2002 v Göteborgu. Nasledujúci ročník začal v Jaroslavli, no počas neho sa presunul do fínskeho klubu HPK Hämeenlinna, v ktorom sa stretol aj s reprezentačným spoluhráčom Jánom Pardavým či trénerom Jukkom Jalonenom, ktorý neskôr doviedol Fínov k trom titulom majstrov sveta.Štrbák naďalej pokračoval v zbieraní úspechov a s HPK získal vo fínskej súťaži bronzovú medailu. S 11 plusovými bodmi bol najlepší v play off a v rovnakej štatistike triumfoval aj na MS, na ktorých ziskom bronzu skompletizoval svoju medailovú zbierku.Ako 28-ročný sa rozhodol pre odchod do zámoria. V NHL debutoval v drese Los Angeles Kings po boku krajanov Žigmunda Pálffyho, Ľubomíra Višňovského a Jozefa Stümpela, no v drese "kráľov" odohral iba 5 zápasov a viac času strávil na farme v AHL. Počas ročníka 2003/2004 sa stal súčasťou výmeny za Čecha Martina Straku do Pittsburghu - zhodou okolností do klubu, proti ktorému odohral prvý zápas v NHL. V jeho farbách pridal 44 zápasov, no sezónu mu pokazilo aj zranenie nohy. "Tučniaci" prežívali mizerné obdobie, skončili na poslednom mieste NHL, no vďaka tomu si mohli v následnom drafte vybrať z druhého miesta Jevgenija Malkina a o rok nato ako celkovú jednotku Sidneyho Crosbyho, ktorí im pomohli späť na výslnie. Pre Štrbáka sa pittsburská misia skončila v roku 2004.V nasledujúcom ročníku sa NHL pre výluku nehrala, slovenský obranca ju začal vo farbách HC Košice a skončil v CSKA Moskva. V Rusku odohral aj ďalšie tri sezóny, po ktorých si obliekol aj dresy Pardubíc a švédskeho Rögle BK. Následne odohral v KHL ďalšie tri ročníky a po úvode sezóny 2012/2013, ktorú začal v Rögle, sa presunul do Košíc. Získal s nimi dva majstrovské tituly a mladíkovi Erikovi Černákovi pomohol pri vstupe do mužského hokeja.V drese "oceliarov" pôsobil do sezóny 2015/2016, počas ktorej odohral 10 zápasov a následne v klube skončil. Tým sa napokon uzavrela aj jeho hráčska kariéra. Slovensko reprezentoval na 10 majstrovstvách sveta, dvoch ZOH a aj na Svetovom pohári 2004. Počas kariéry sa stal rekordérom v počte zápasov v slovenskej reprezentácii, v ktorej nastúpil celkovo do 162 duelov. Neskôr ho prekonali Miroslav Šatan (183) a Dominik Graňák (194).Po hráčskej kariére si rozšíril trénerské vzdelanie a od roku 2019 pôsobil pri slovenskej "dvadsiatke." V apríli 2005 sa mu narodil syn Maxim, ktorý sa tiež dal na hokej. Patrí k trom slovenským hokejistom, ktorí štartovali na štyroch MS hráčov do 20 rokov. V roku 2023 ho draftoval klub Buffalo Sabres zo 45. miesta.