Majster sveta z roku 2018 Matuidi ukončil kariéru

Paríž 23. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Blaise Matuidi sa vo veku 35 rokov rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Naposledy si obliekal dres Interu Miami, posledný súťažný zápas však odohral ešte v novembri 2021. Informoval portál lequipe.fr.



Bývalý stredopoliar bol v rokoch 2010-2019 dôležitou súčasťou reprezentácie, za ktorú odohral 84 zápasov a zaznamenal deväť presných zásahov. Pred štyrmi rokmi v Rusku pomohol "Les Bleus" k zisku titulu majstra sveta.



"Futbal, veľmi som ťa miloval. Dal si mi toho veľa, ale teraz nadišiel čas povedať stop. Splnil som si všetky moje sny. So stiahnutým hrdlom, ale súčasne s hrdosťou oznamujem, že moja kariéra je na konci," uviedol Matuidi.



Do "veľkého" futbalu vstúpil v roku 2004 v Troyes, neskôr viedli jeho kroky do Saint-Etienne a Paríža SG. S tímom z Parku princov získal štyri majstrovské tituly. Po prestupe do Juventusu sa stal s Turínčanmi trikrát majstrom Talianska. Celkovo počas svojej kariéry získal 21 trofejí.