Majster sveta z roku 2019 Tänak po sezóne ukončí kariéru
Tokio 9. novembra (TASR) - Majster sveta v rely z roku 2019 Ott Tänak po prebiehajúcej sezóne ukončí kariéru. Jeho tím Hyundai to oznámil po nedeľňajšej Rely Japonska, trinástom podujatí seriálu WRC. Tridsaťosemročný estónsky pretekár na ňom obsadil štvrtú priečku a na rovnakom mieste figuruje aj v celkovom poradí.
Tänak absolvuje derniéru v závere novembra na poslednej rely sezóny v Saudskej Arábii. „Po mnohých rokoch na vrchole WRC som sa rozhodol, že koniec prebiehajúcej sezóny je dobrý čas na rozlúčku,“ uviedol Tänak, ktorý odštartoval kariéru v roku 2009 a počas nej vyhral 22 pretekov. Najlepšie mu vyšiel rok 2019, keď na Toyote a so spolujazdcom Martinom Järveojom vyhral šesť z trinástich podujatí a získal majstrovský titul s náskokom 36 bodov pred Belgičanom Thierrym Neuvillom.
