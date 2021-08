Majster zo Zvolena vykorčuľoval na ľad, čaká ešte troch legionárov

Káder A-tímu Zvolena:



Brankári: Robin Rahm, Adam Trenčan



Obrancovia: Oldrich Kotvan, Branislav Kubka, Peter Hraško, Jakub Meliško, Samuel Hain, Jozef Sládok, Aaron Thow, Jérémy Roy



Útočníci: Jakub Kolenič, Radovan Puliš, Václav Stupka, Marek Viedenský, Peter Zuzin, Juraj Mikúš, Patrik Marcinek, Nikolas Gubančok, Ján Chlepčok, Maroš Jedlička, Tomáš Török, Cole Ully, Nick Saracino, Dalibor Ďuriš, Boris Babeliak, Karol Csányi (?)







Prípravné zápasy:



17. 8., 16:00 hod.: Zvolen – HC RT Torax Poruba



19. 8., 19:00: Zvolen – GKS Tychy (Memoriál P. Zábojníka)



20. 8., 19:00: Zvolen – UTE Budapest (MPZ)



21. 8., 17:00: Zvolen – Donbass Doneck (MPZ)



27. 8., 12:30: HC Energie K. Vary – Zvolen (zim. štadión HDM Brno)



31. 8., 18:00: Zvolen – iClinic Bratislava Capitals



2. 9., 17:00: HC RT Torax Poruba – Zvolen



9. 9., 18:00: Vlci Žilina – Zvolen (Slov. pohár)



14. 9., 18:00: Sp. N. Ves – Zvolen (SP)



19. 9.: kvalifikant z predkola – Zvolen (SP)





Zvolen 2. augusta (TASR) - Obhajca majstrovského titulu slovenskej Tipos extraligy HKM Zvolen začal v pondelok letnú prípravu na ľade. Vyskúšali si ho nateraz iba slovenskí hráči, postupne sa do prípravy zapoja aj legionári.Pod Pustým hradom sú už brankár Robin Rahm a útočník Nick Saracino. Ďalší traja Aaron Thow, Jérémy Roy a Cole Ully sa pripoja k tímu v najbližších dňoch.uviedol pre TASR po prvom tréningu na ľade pred nastávajúcou sezónou 2021/2022 tréner Zvolena Peter Oremus.Na zvolenskom ľade sa v pondelok objavili aj slovenské posily v drese HKM Jozef Sládok, Samuel Hain, Tomáš Török a Karol Csányi. Posledne menovaný ešte nemá podpísanú zmluvu.prezradil Csányi, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v maďarskom Miškovci. Na pôsobenie v rodnom Zvolene sa teší aj posila z Trenčína do obranných radov úradujúceho majstra Jozef Sládok:Vo Zvolene vo funkcii videoanalytika pôsobí bývalý hráč i tréner Zvolena Jaroslav Török. Pripojí sa k nemu aj syn Tomáš v pozícii útočníka Oremusovej družiny.netajil Tomáš Török.Kapitána Zvolena Radovana Puliša teší najmä to, že gro domácich hráčov zostalo pod Pustým hradom. Ku tvoriacemu sa kádru nešetril pre TASR slovami chvály:Zvolenčania odohrajú najbližší prípravný zápas v utorok 17. augusta na svojom zimnom štadióne proti českému mužstvu HC RT Torax Poruba. Potom ich už čaká domáci turnaj Memoriál Pavla Zábojníka, v rámci ktorého si zmerajú sily od 19. do 21. augusta s GKS Tychy (Poľ.), UTE Budapešť (Maď.) a Donbas Doneck (Ukraj.).