Majstrami Európy v krose sú opäť Ingebrigtsen a Grövdalová, Ďurec 40.

ME v krose v Taliansku:



muži: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 29:42 min, 2. Emile Cairess (V. Brit.) 29:42, 3. Isaac Kimeli (Bel.) 29:45,... 40. Peter ĎUREC (SR) 31:13



ženy: 1. Karoline Bjerkeli Grövdalová (Nór.) 26:25 min, 2. Konstanze Klosterhalfenová 26:29, 3. Alina Rehová (obe Nem.) 27:19



ženy do 23 rokov: 1. Nadia Battoclettiová (Tal.) 19:55 min



muži do 23 rokov: 1. Charles Hicks (V. Brit.) 23:40,... 67. Michal STANÍK (SR) 26:12



juniori: 1. Will Barnicoat (V. Brit.) 17:40 min



juniorky: 1. Maria Forerová-Pérezová (Šp.) 13:04 min

Turín 11. decembra (TASR) - Nórsky atlét Jakob Ingebrigtsen obhájil titul na ME v krose v Turíne. Úradujúci olympijský šampión v behu na 1500 m dosiahol čas 29:33 min a o 9 sekúnd zdolal Emilea Cairessa z Veľkej Británie. Tretí skončil Belgičan Isaac Kimeli s odstupom 12 sekúnd. Slovenský reprezentant Peter Ďurec finišoval na 40. mieste časom 31:13 min.Aj medzi ženami obhájila triumf Nórka Karoline Bjerkeli Grövdalovej. Tá zvíťazila v čase 26:25 pred Nemkami Konstanze Klosterhalfenovou a Alinou Rehovou. Titul v kategórii do 23 rokov obhájil Brit Charles Hicks (23:40 min). V ženskej kategórii triumfovala Nadia Battoclettiová z Talianka časom 19:55 min.Tridsaťročný Ďurec, ktorý trénuje popri práci ortopéda v Roosvetltovej nemocnici v Banskej Bystrici, splnil svoj cieľ skončiť v prvej polovici štartového poľa, keďže súťažilo 83 účastníkov.uviedol Ďurec pre atletika.sk.Slovák Michal Staník v kategórii do 23 rokov skončil na 67. priečke za 26:12 min.skonštatoval Staník.