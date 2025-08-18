< sekcia Šport
Majstrami Slovenska v šprint triatlone sa stali Mati a Bičanová
Slovenka Bičanová skončila druhá za Maďarkou Petrou Bánovou.
Autor TASR
Žilina 16. augusta (TASR) - Patrik Mati a Margaréta Bičanová získali titul majstra Slovenska v šprint triatlone. Mati v nedeľných pretekoch, ktoré boli súčasťou Žilinského triatlonového festivalu zvíťazil, Bičanová skončila druhá za Maďarkou Petrou Bánovou.
Majstrovstvá Slovenska v šprint triatlone v Žiline - výsledky:
muži: 1. Patrik Mati (Žilina), 2. Barnabás Gáspar (Maď.), 3. Filip Tlamka (ČR)
ženy: 1. Petra Bánová (Maď.), 2. (1. v M-SR) Margaréta Bičanová (NERŽI), 3. Emma Ryšávková (ČR)
