Majstrami SR Petruf s Nemcom, zo žien Šipošová a Tereňová

Bratislava 3. septembra (TASR) – Plážoví volejbalisti Adrián Petruf a Ľuboš Nemec vybojovali v sobotu slovenské titul. Medzi ženami triumfovali na finálovom turnaji v Beach Club Draždiak Ľubica Šipošová a Martina Tereňová.



O titul súťažilo po dvanásť párov v každej kategórii. Pre Šipošovú bol druhý, Tereňová sa tešila zo zlata po prvý raz v kariére. Podobne si premiérový titul na piesku vybojoval Petruf a medzi rekordérov v počte majstrovských trofejí sa zaradil k Richardovi Nemcovi a Petrovi Vargovi aj Ľuboš Nemec.



Šipošová s Tereňovou prešli turnajom bez jedinej prehry a vo finále zdolali minuloročné majsterky Slovenska – Andreu Bundzelovú s Lesiou Slezákovou. "Oba tituly majú pre mňa výnimočnú hodnotu. Ten prvý som vybojovala po náročných sezónach. Tento bol úžasný v tom, že ak tím chce a bojuje spolu, tak sa z toho zrodí niečo takéto. Vyšlo nám to. Zápasy boli ťažké, súperky náročné a dobre pripravené. Prežili sme veľa emócií a všetko bolo perfektné. Som veľmi šťastná," povedala Šipošová pre webstránku svf.sk. "Moje pocity sú skvelé. Pevne verím, že v takýchto výkonoch budeme pokračovať aj naďalej a pôjde nám to takto aj na medzinárodnej úrovni. Prežili sme víkend plný emócií a fantastického publika. Všetci okolo nás pracovali skvele a odviedli perfektnú prácu. Každý zápas na turnaji bol ťažký a išli sme krok po kroku. Finále bolo o hlave a koncentrácii. To sme zvládli lepšie," doplnila Tereňová.



V mužskej časti boli víťazi suverénni. Vyhrali všetkých päť duelov a nestratili v nich ani jeden set. Vo finále zdolali obhajcov Mareka Ludhu s Patrikom Pokopcom. Pre 20-ročného Petrufa to bol prvý titul v kariére, pre o osem rokov staršieho Nemca šiesty. "Ani jeden titul sa nerodil ľahko. Tento nebol výnimkou. Finálový zápas je hop alebo trop. S Adriánom sme si ale tento titul určite zaslúžili už len za to, ako sme si oddreli celú sezónu. Môj spoluhráč si išiel tvrdo za svojím a prajem mu tento úspech. Sadli sme si herne. Adrián urobil veľký progres a výborne sa dopĺňame. Využili sme jeho silnú stránku na bloku a moju v poli. To nám vyšlo veľmi dobre. Verím, že budeme ako dvojička hrať spolu dlho," povedal Nemec. "Zisk titulu bol náš cieľ. Nielen celú sezónu, ale hlavne predošlé dva týždne sme tomu podriadili všetko. Trénovali sme intenzívne a vedeli sme, že najťažší bude záverečný zápas. Zvládli sme to a ukázali sme v pravý čas to, čo sme ukázať mali. Bolo to náročné. Kvalita zápasov gradovala. Som rád, že ma Ľubo oslovil ešte na začiatku sezóny. Nemal som dobrú sezónu v hale. Veril mi, dal mi šancu a výsledkom toho je tento majstrovský titul," dodal Petruf.



Prehľad majstrov SR podľa počtu titulov:



6 - Richard Nemec (1997, 1998, 1999, 2005, 2011, 2013), Peter Varga (2001, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013), Ľuboš Nemec (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023)



5 - Vladimír Procházka (1994, 1995, 1997, 1998, 2000), 3 - Marek Kardoš (1999, 2002, 2005), Michal Litva (2004, 2006, 2008), Igor Horváth (2010, 2012, 2014), Michal Kollár (2010, 2015, 2019), Patrik Pokopec (2017, 2018, 2022), Marek Ludha (2020, 2021, 2022)



2 - Petr Fiala (1993, 2003), Marián Migra (1994, 1995), Matej Hukel (2012, 2014)



1 - Miloš Dubovec (1993), Dalibor Škvarček (1996), Marián Uvaček (1996), Peter Kimijan (2000), Roman Špaček (2001), Samuel Schottert (2002), Marek Cibula (2003), Rado Dvorský (2004), Dominik Mračko (2006), Karol Šrámek (2007), Andrej Patúc (2009), Jakub Ihnát (2015), Ján Namešanský (2016), Michal Hovorka (2016), Adrián Petruf (2023)



Prehľad majsteriek SR podľa počtu titulov:



8 - Natália Přidalová Dubovcová (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018)



6 - Dominika Nestarcová (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015)



4 - Katarína Mizdošová-Jakušová (1999, 2000, 2001, 2002), Katarína Koválik-Rimovský (1999, 2000, 2001, 2002), Danica Repáková (1998, 2006, 2007, 2008)



3 - Hana Májeková-Opatovská (2003, 2004, 2005), Zuzana Opatovská (2003, 2004, 2005), Gabriela Kozmík Tomášeková (2006, 2007, 2008)



2 - Andrea Štrbová (2017, 2018), Jana Šimanicová (2020, 2021), Barbora Tokošová (2020, 2021), Ľubica Šipošová (2016, 2023)



1 - Eva Benková (1997), Viera Pešková (1997), Adela Nemečkayová (1998), Lucia Michalovičová (2011), Lucia Zaťková-Čižmárová (2011), Nina Herelová (2016), Silvia Poszmiková (2019), Eva Eleková (2019), Lesia Slezáková (2022), Andrea Bundzelová (2022), Martina Tereňová (2023)