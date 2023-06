Majstrami SR v chôdzi na 10 km sa stali Černý a Burzalová

muži: 1. Ivan Banzeruk (Ukr.) 40:37 min., 2. Jonathan Hilbert (Nem.) 40:40, 3. Joao Vieira (Portug.) 40:44, 4. (1. na MSR) Dominik Černý (Dukla Banská Bystrica) 41:07, 9. (2.) Milan Rízek (ŠK Skalica) 46:35, 10. (3.) Michal Duda (Dukla) 51:33



ženy: 1. Ľudmyla Oľanovská (Ukr.) 42:53 min., 2. Christina Papadopulosová (Gréc.) 44:58, 3. Viktória Madarászová (Maď.) 45:27, 4. (1. v MSR) Hana Burzalová 47:32, 5. Ema Hačundová 48:45, 6. Klaudia Žárska (všetky Dukla) 49:38

Borský Mikuláš 17. júna (TASR) - Ukrajinskí chodci Ivan Banzeruk a Ľudmyla Oľanovská sa stali víťazmi 54. ročníka pretekov Záhorácka dvadsiatka v Borskom Mikuláši. Majstrami Slovenska na trati 10 km sa stali Dominik Černý výkonom 41:07 min. a jeho tímová kolegyňa z Dukly Banská Bystrica Hana Burzalová výkonom 47:32.Podujatie malo bronzový štatút a prilákalo tak aj kvalitnú konkurenciu zo zahraničia. Hoci sa išlo na polovičnej trati, aká je typická pre Borský Mikuláš i vrcholné podujatia, chodci mohli získať body do rebríčka Svetovej atletiky. Banzeruka na pódiu doplnili strieborný medailista z OH v Tokiu na 50 km Nemec Jonathan Hilbert a štvornásobný medailista z MS a ME Portugalčan Joao Vieira.