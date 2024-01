Majstrami SR v latinsko-amerických tancoch sú Oberemok a Tomášová-2

Michalovce 28. januára (TASR) - Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch 2024 ovládol pár Artem Oberemok a Ema Tomášová (TK UNI-DANCE Bratislava), ktorý si vytancoval svoj prvý titul v kategórii dospelých. Pre TASR to zo Slovenského zväzu tanečných športov (SZTŠ) uviedol Petr Horáček.



Sobotňajšie (27. 1.) majstrovstvá podľa neho otvorili sériu prestížnych majstrovských súťaží v najstarších disciplínach tanečného športu. V desiatich vekových kategóriách na nich súťažilo dokopy 115 tanečných dvojíc. "Najdôležitejšia je kategória dospelých, v ktorej štartujú páry s najvyššími výkonnostnými triedami (medzinárodná trieda S a trieda A), čo je súčasná elita slovenského športového tanca v tejto disciplíne," povedal. Na druhom mieste v tejto kategórii skončili Patrik Buda a Silvia Budová (TK UNI-DANCE Bratislava) a na treťom Dominik Drábik a Orsolya Farkasová (Talent Factory Dance Team).



Šampionát sa druhýkrát v histórii konal v Michalovciach. "Bol pripravený na vynikajúcej organizačnej a technickej úrovni. Pozitívne možno hodnotiť aj kvalitu predvedených výkonov - medzinárodný level dosiahli výkony majstrov v kategóriách junior 2, mládež a dospelí," dodal Horáček.



"Som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať majstrovstvá v Michalovciach. Rovnako ma teší, že kvalita výkonov tanečných párov je na vzostupe a že o tanec má záujem čoraz viac mladých ľudí," uviedla vedúca Tanečnej školy Grácia Michalovce Kristína Takáč Horvátová.



"Oceňujem úžasné majstrovstvá so špičkovými výkonmi tanečných párov všetkých vekových kategórií a fantastickú atmosféru," skonštatoval prezident Slovenského zväzu tanečného športu Peter Ivanič.



V kategórii junior 2 si titul vytancovali Daniel Beissel a Sofia Zubčáková (VŠK UK FTVŠ Lafranconi Bratislava). Na druhom mieste skončili Nino Wünsch - Kateryna Ivanova (SHOW DS TEAM) a na treťom Peter Brhlík a Nina Síkelová (Dance Attack Lučenec).



V kategórii mládež sa stali majstrami Elias Robert Mandinec a Lili Kolozsváry (Talent Factory Dance Team). Druhé najvyššie hodnotenie získali Marco Kmeťka a Viktória Polláková (KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA) a ako tretí sa umiestnili Sean Bačiak a Veronika Vilémová (TC ELEGANZA Bratislava).



Okrem uvedených kategórií súťažili aj deti, mladší juniori, tanečníci do 21 rokov či tanečníci v kategóriách zvaných seniori. Ako Horáček vysvetlil, vo väčšine kategórií najlepšie dva páry postupujú na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta (MS). MS dospelých a juniorov 2 sa uskutočnia v júli v čínskom Wuxi.