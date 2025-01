MAJSTRI SVETA: USA obhájili zlato nad Fínskom, Česi opäť bronzoví

Americký hokejista Teddy Stiga sa teší z víťazného gólu na 4:3, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu USA - Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v kanadskej Ottawe v nedeľu 5. januára 2025. Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov, finále



USA - Fínsko 4:3 pp (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 13. Hagens (Leonard, Perreault), 38. Svoboda (Plante, Hutson), 40. Hutson (Leonard, Buium), 69. Stiga (Buium, Ziemer) - 8. Kiiskinen (Hemming, Hynninen), 14. Uronen (Alasiurua, Hemming), 25. Pieniniemi (Ruohonen, Nurmi). Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), Campbell (Kan.) - Davis (USA), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 16.822 divákov.



USA: Augustine - Buium, Fortescue, Kleber, Hutson, Hensler, Ralph, Minnetian - Leonard, Hagens, Perreault - Ziemer, Nelson, Moore - Stiga, Terrance, Connelly - Plante, Svoboda, Burnevik



Fínsko: Rimpinen - Kiviharju, Pieniniemi, Jokinen, Nieminen, Tuhkala, Vaisanen, Kangas - Rautiainen, Helenius, Hynninen - Kiiskinen, Ruohonen, Nurmi - Halttunen, Miettinen, Kumpulainen - Uronen, Alasiurua, Hemming







o 3. miesto:



Švédsko - Česko 2:3 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 13. Edstrom (Sörum, Sandin-Pellikka), 36. Edstrom (Sörum, Wahlberg) - 4. Štancl (Jecho, Jiříček), 30. Šalé (Holinka), rozh. sn Šalé. Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Langin (Kan.) - Niittylä (Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.394 divákov.



Švédsko: Gidlöf - Sandin-Pellikka, Berqvist, Willander, Lindstein, Hellquisth, Gustafsson, Hurtig - Sörum, Edstrom, Stenberg - Eklund, Nilsson, Wahlberg - Granberg, Forsfjall, Hedqvist - Nordh, Eriksson, Vuollet - Träff



Česko: Hrabal - Husinecký, Galvas, Jiříček, Dvořák, Port, Fibigr, Koči - Maštalířský, Holinka, Šalé - Štancl, Hradec, Sikora - Jecho, Felcman, Novotný - Židický, Petr, Kos - Cihař





hlasy (zdroj: iihf.com):



Ryan Leonard, útočník USA, MVP turnaja: "Fíni mali lepší začiatok, ale postupne sme sa zlepšovali. Neskôr sme im príliš nedali puk a mali sme hru pod kontrolou. Vedeli sme, že to dobre dopadne, ak sa budeme držať našej hry. Som z neho (Stigu) veľmi šťastný. Na začiatku bol náhradník, no prepracoval sa do zostavy a videli sme, prečo tam je."



Trey Augustine, brankár USA: "Fíni hrali naozaj dobre, ale my sme sa celý čas držali našej hry. Prehrávali sme 1:3, čo nie je ideálne, no napokon sme to otočili. Od druhej tretiny sme to mali vo svojich rukách. Je to neuveriteľné, neexistuje lepší pocit."



Eduard Šalé, útočník ČR: "Bolo to pre mňa ťažké. Mal som v predĺžení niekoľko šancí, no neuspel som. V nájazdoch boli šance 50 na 50, no veľmi som chcel zvíťaziť. Cítil som tlak, keď predo mnou skóroval švédsky hráč. Keď sa mi to podarilo a potom som znovu skóroval, bol to mimoriadny pocit. Máme tretiu medailu po sebe, je to niečo neuveriteľné."



Michael Hrabal, brankár ČR: "Bol to posledný zápas mojej mládežníckej kariéry a chcel som si ho veľmi užiť. Snažím sa užívať si každý zápas."



Felix Unger Sörum, útočník Švédska: "V dnešnom zápase sme nemali sto percent energie. Nie je to až také zvláštne, pretože na turnaji odohráte veľa zápasov počas pár dní. Myslím si, že sme do toho dali maximum a boli sme blízko k víťazstvu."



individuálne ocenenia:



najužitočnejší hráč (MVP): Ryan Leonard (USA)







najlepší brankár: Petteri Rimpinen (Fín.)



najlepší obranca: Axel Sandin-Pellikka (Švéd.)



najlepší útočník: Ryan Leonard (USA)







all star tím (podľa médií):



brankár: Petteri Rimpinen (Fín.)



obrancovia: Cole Hutson (USA), Axel Sandin Pellikka (Švéd.)



útočníci: Ryan Leonard (USA), Jakub Štancl (ČR), Gabe Perreault (USA)







konečné poradie:



1. USA, 2. Fínsko, 3. Česko, 4. Švédsko, 5. Kanada, 6. SLOVENSKO, 7. Lotyšsko, 8. Švajčiarsko, 9. Nemecko, 10. Kazachstan*







*-zostup do A-divízie, nahradí ho Dánsko

Ottawa 6. januára (TASR) - Hokejisti USA obhájili prvenstvo na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe. Vo finále 49. šampionátu v Ottawe triumfovali nad Fínskom 4:3 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 69. minúte Teddy Stiga. Bronz získali rovnako ako vlani hráči Česka, ktorí zdolali Švédov 3:2 po samostatných nájazdoch. Slovenskí hokejisti obsadili 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Fínskom 3:5.Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča si odniesol Američan Ryan Leonard, ktorého zároveň vyhlásili aj za najlepšieho útočníka turnaja a dostal sa aj do All star tímu. Najproduktívnejším hráčom sa stal jeho spoluhráč obranca Cole Hutson, ktorý nazbieral 11 kanadských bodov za tri góly a osem asistencií. Najlepší zo slovenských reprezentantov Dalibor Dvorský obsadil v produktivite 7. miesto, keď v piatich dueloch nazbieral deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie. Najlepším strelcom sa stal Čech Jakub Štancl, ktorý dal sedem gólov.Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa rozhodla pomenovať cenu pre najužitočnejšieho hráča po Murraym Costellovi, dlhoročnom členovi Rady IIHF a bývalom prezidentovi Hockey Canada, ktorý zomrel v lete 2024 vo veku 90 rokov. Jej prvým držiteľom sa stal Leonard. Brankár USA Trey Augustine získal už tretie zlato z mládežníckych MS, keď v roku 2023 triumfoval na MS do 18 rokov a nechýbal ani pri vlaňajšom triumfe na MS 20.Pre USA je zlato z Ottawy už siedme v tejto vekovej kategórii a v počte titulov sú tretie za Kanadou (20) a Ruskom (13). Česi získali medailu tretí rok po sebe a nadviazali na striebro z 2023 a vlaňajší bronz. V ére samostatnosti priniesli z MS 20 celkovo šesť cenných kovov - 2-1-3. Kapitán českého tímu Eduard Šalé získal na treťom šampionáte tretiu medailu (0-1-2), pričom tento míľnik dosiahol ako prvý Čech. Nasledujúce MS hráčov do 20 rokov sa uskutočnia na prelome rokov 2025/2026 v amerických mestách Minneapolis a St. Paul.Finálový zápas začali lepšie Fíni, keď sa v presilovke ujali vedenia 1:0 gólom Jesseho Kiiskinena, ktorý skóroval v šiestom stretnutí po sebe. V 25. minúte viedli už 3:1, no ani to im nestačilo na zisk 6. titulu. Američania mali v druhej tretine výrazne navrch a prevahu potvrdili dvoma gólmi v jej závere - 3:3. Brankár Petteri Rimpinen aj v tretej časti viackrát podržal Fínov, no v 69. minúte nestačil na únik Stigu po prihrávke Buiuma. Finále sledovalo v ottawskom Canadian Tire Centre 16.822 divákov.V súboji o bronz išli do vedenia Česi, keď v presilovke skóroval Štancl, ktorý sa gólovo presadil vo všetkých troch zápasoch vyraďovacej časti. Na gól Šalého z 30. minúty odpovedal ešte v druhej časti dvojgólový Edstrom - 2:2. Vo vyrovnanom zápase napokon nerozhodlo ani predĺženie. V samostatných nájazdoch skórovali oba tímy v 2. sérii a následne boli obaja brankári dlho neprekonateľní. V 13. sérii priblížil Švédov k víťazstvu Stenberg, no Šalé udržal Čechov v hre. Stenberg následne neskóroval a Šalé v 14. sérii rozhodol o českom bronze.