Majstrom SR do 23 rokov Fedor, medzi juniormi uspel Gardian

Bánovce nad Bebravou 28. júna (TASR) - V pretekoch jednotlivcov na spoločných cyklistických majstrovstvách Slovenska a Česka sa v kategórii do 23 rokov stal slovenským šampiónom Samuel Fedor (Pierre Baguette). Medzi juniormi triumfoval Lukáš Gardian (CyS - Akadémia Petra Sagana).



Obe kategórie absolvovali v sobotu okruhy, kategóriu do 23 rokov čakalo celkom 140 kilometrov a juniori absolvovali 119 km. Víťaz piatkovej časovky Matthias Schwarzbacher patril aj v sobotu k hlavným favoritom, ale po páde a zlomenom ráme napokon odstúpil z pretekov. V záverečnom špurte balíka finišoval Fedor pred Samuelom Novákom (Tirol KTM Cycling Team) a Lukášom Panáčkom (Dukla Banská Bystrica). „Je veľmi pekný pocit byť majstrom Slovenska. Po pravde som to veľmi nečakal, dosť ma to prekvapilo a som šťastný. Dnes bolo teplo, zvlnený profil, selektívne preteky. Bolo aj dosť pádov, zákrut, stále sa nastupovalo, takže sme do poslednej chvíle nevedeli, ako to dopadne. Ja som túto sezónu zatiaľ nemal veľmi dobrú, takže som nečakal, že spravím takýto výsledok, aj keď na šprinty si celkom verím. Chcel by som sa poďakovať tímu, hlavne športovému riaditeľovi Jánovi Valachovi, že sme to takto zvládli, stále sme boli tam, kde sa niečo dialo, veľmi dobrá tímová práca,“ uviedol pre portál cycling-info.sk slovenský šampión v kategórii do 23 rokov.



Medzi juniormi finišovala oveľa väčšia skupinka cyklistov, Gardian uspel pred Jakubom Pastvom (Roman Kreuziger Cycling Academy) a Ondrejom Sobotom (TJ Slávia SG Trenčín). „Profil mi veľmi vyhovoval. V posledných kilometroch som sa snažil vybojovať si pozíciu a potom som to proste poslal do poslednej zákruty. Snažil som sa kontrolovať, či náhodou predo mnou niekto nebol, ale už z diaľky som videl, že sa to hádam podarí. Nosiť celý rok majstrovský dres pre mňa znamená veľa a budem sa snažiť obhájiť ho aj o rok. Mne vyhovujú takéto rýchle selektívne preteky s kopcami tak do kilometra, dlhšie stúpania už nie sú pre mňa,“ vyjadril sa juniorský majster Slovenska.