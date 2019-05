Majstrovský Slovan začne prípravu už 5. júna, zahrá si aj so Slaviou

Po úvodnom zraze budú slovanisti trénovať v Bratislave, prvý prípravný duel odohrajú 15. júna v Komárne. Ďalším súperom bude český prvoligista 1. FC Slovácko.

Bratislava 29. mája (TASR) - Letná príprava slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava na nový ročník 2019/2020 sa začne už 5. júna. S výnimkou sústredenia v Šamorína bude prebiehať v domácich podmienkach a prinesie šesť prípravných zápasov, vrátane toho s českým majstrom Slaviou Praha.



Po úvodnom zraze budú slovanisti trénovať v Bratislave, prvý prípravný duel odohrajú 15. júna v Komárne. Ďalším súperom bude český prvoligista 1. FC Slovácko a atraktívne meranie síl ponúkne zápas s Baníkom Ostrava, ktorý sa odohrá v sobotu 22. júna na Pasienkoch. Následne sa "belasí" presunú na sústredenie do Šamorína, kde majú k dispozícii miestny špičkovo vybavený komplex. V priebehu sústredenia je na programe prípravný súboj s pražským Bohemians 1905 (25. júna na Pasienkoch). Vrcholom letnej prípravy bude súboj so Slaviou Praha, českým majstrom a štvrťfinalistom práve sa končiaceho ročníka Európskej ligy UEFA. Tento zápas nadväzuje na minuloročnú premiéru Pohára Ferdinanda Daučíka, ktorý patrí medzi osobnosti oboch klubov. Duel so Slaviou je naplánovaný na nedeľu 30. júna o 18.00 na Tehelnom poli. Posledným súperom v príprave bude šiesty tím rakúskej Bundesligy SKN St. Pölten, s ktorým sa stretneme 3. júla o 18.00 na Pasienkoch.



"Belasí" budú 18. júna pozorne sledovať žreb európskych pohárových súťaží, v ktorom spoznajú súpera v prvom a v prípade postupu aj v druhom predkole Ligy majstrov. Zápasy 1. kola kvalifikácie LM sú na programe 9./10. júla, odvety 16./17. júla. Slovan bude v prvom kole určite nasadeným tímom. Fortuna liga 2019/2020 sa prvým kolom začína 20. júla.



"Štartujeme už 5. júna, pretože začiatkom ďalšieho mesiaca už hráme prvý zápas kvalifikácie Ligy majstrov a potrebujeme sa dôkladne pripraviť na to, čo nás čaká v Európe i celkovo v novej sezóne. Začiatok prípravy zameriame najmä na kondičnú stránku, ktorú chceme ešte o niečo posunúť, pretože musíme hrať ešte vo vyššom tempe a nasadení. Postupne prejdeme do technicko-taktických vecí, aby sme sa pripravili na súperov s rôznymi hernými štýlmi, s ktorými sa môžeme v Európe stretnúť. Úmyselne sme v príprave volili súperov ako Baník Ostrava či Slavia Praha, ktorí hrajú agresívny futbal vo vysokej intenzite. Vyvrcholenie prípravy v podobe zápasu so Slaviou Praha, ktorá sa dostala veľmi ďaleko v Európskej lige, považujeme za ideálnu konfrontáciu, ktorá nám napovie, ako sme na tom pred štartom sezóny a ponúkne ešte priestor na odstránenie nedostatkov pred prvým ostrým zápasom,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ ŠK Richard Trutz. a dodal: "Takmer celá príprava bude prebiehať v domácich podmienkach, kde máme k dispozícii kvalitné ihriská, posilňovňu či regeneračnú linku. Týždeň strávime v komplexe v Šamoríne, ktorý nám ponúka výborné možnosti na tréningy i utuženie kolektívu."



Na prvom zraze budú trénerovi Martinovi Ševelovi chýbať piati reprezentanti, keďže povinnosti v národných tímoch si budú plniť Vasil Božikov, Dominik Greif, Dávid Holman, David Strelec a Andraž Šporar. "Krátkodobá zmluva sa skončila Stefanovi Stanglovi, s ktorým sme sa rozlúčili a už ďalej nepočítame s jeho službami. Budeme sa snažiť posilniť náš káder a ešte zvýšiť konkurenciu, aby sme mali zdvojené posty v obrane, v strede poľa i v útoku. Čaká nás nabitý program, vo všetkých súťažiach chceme byť úspešní, preto na každý post potrebujeme dve kvalitné alternatívy. Tešíme sa, že prípravu s nami začne Erik Daniel, ktorý prinesie konkurenciu do krídelných priestorov. Z hosťovania sa vráti Vernon de Marco, má šancu zabojovať o svoje miesto, pričom s ním ešte budeme rokovať o jeho budúcnosti. Polročné hosťovanie sa skončilo Davidovi Hrnčárovi, momentálne je naším hráčom, uvidíme, či s nami začne prípravu alebo sa predĺži jeho pôsobenie v Pohroní," doplnil Trutz.



Program letnej prípravy ŠK Slovan Bratislava na sezónu 2019/2020:

5. júna: úvodný zraz letnej prípravy



15. júna o 14.00: KFC Komárno – ŠK Slovan (v Komárne)



18. júna o 16.00: ŠK Slovan – 1. FC Slovácko (v Malackách)



22. júna o 18:00: ŠK Slovan – Baník Ostrava (na Pasienkoch)



24. júna – 30. júna: sústredenie mužstva v Šamoríne



25. júna o 16.00: ŠK Slovan – Bohemians 1905 (na Pasienkoch)



30. júna o 18.00: ŠK Slovan – Slavia Praha (na Tehelnom poli)



3. júla o 18.00: ŠK Slovan – SKN St. Pölten (na Pasienkoch)