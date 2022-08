Majstrovstvá Európy 2024 vyvrcholia len šesť týždňov pred OH v Paríži

Rím 18. augusta (TASR) - Majstrovstvá Európy v roku 2024 sú naplánované len šesť týždňov pred olympijskými hrami v Paríži. Podujatie v Ríme vyvrcholí 12. júna, pričom OH štartujú 26. júla.



Toto leto nastala podobná situácia v spojitosti s atletickým svetovým šampionátom, ktorý sa konal o rok neskôr v dôsledku pandémie koronavírusu. Ten trval v americkom Eugene do 24. júla, pričom prebiehajúce ME v Mníchove sa začali 15. augusta. Informácie priniesla DPA.