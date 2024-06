ZAČÍNA SA FIESTA: EURO 3-krát so Slovákmi, na titul viacero favoritov

Na archívnej snímke z 24. apríla 2024 trofej pre víťaza ME vo futbale je vystavená na štadióne v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Zloženie skupín ME 2024:



A-skupina: Nemecko, Škótsko, Maďarsko, Švajčiarsko



B-skupina: Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Albánsko



C-skupina: Slovinsko, Dánsko, Srbsko, Anglicko



D-skupina: Poľsko, Holandsko, Rakúsko, Francúzsko



E-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Rumunsko, Ukrajina



F-skupina: Turecko, Gruzínsko, Portugalsko, Česko

Bratislava 12. júna (TASR) - Stretnutím domáceho Nemecka so Škótskom v základnej A-skupine odštartuje v piatok 14. júna o 21.00 h v Allianz Arene v Mníchove európsky šampionát vo futbale s poradovým číslom 17. Festival najpopulárnejšej hry na svete vyvrcholí presne o mesiac finálovým zápasom, uskutoční sa v nedeľu 14. júla o 21.00 h na Olympijskom štadióne v Berlíne.Účastníkom tohtoročnej edície bude tretíkrát za sebou slovenská reprezentácia, ktorej súpermi v E-skupine budú postupne Belgicko (17. júna o 18.00 h vo Frankfurte), Ukrajina (21. júna o 15.00 h v Düsseldorfe) a Rumunsko (26. júna o 18.00 h vo Frankfurte). Mužstvo Francesca Calzonu si účasť na kontinentálnom šampionáte vybojovalo vďaka 2. miestu v J-skupine kvalifikácie, v ktorej dosiahlo bilanciu 7 víťazstiev, 1 remíza a 2 prehry. Bez straty bodu ju vyhrali Portugalci.Cez play off Ligy národov skúšali šťastie tretie Luxembursko, štvrtý Island i piata Bosna a Hercegovina, no do Nemecka sa neprebojovali. Pred ôsmimi rokmi sa Slováci na šampionáte vo Francúzsku dostali do osemfinále, v ktorom stroskotali na Nemecku. Na ME 2020 zdolali v prvom zápase Poľsko 2:1, no prehra 0:1 so Švédskom a debakel 0:5 so Španielskom im vystavili stopku v skupinovej fáze. Na šampionátových súpiskách tímov figuruje päť hráčov z najvyššej slovenskej súťaže - Sebastian Kóša, Juraj Kucka a David Strelec (Slovensko), Guram Kašia (Gruzínsko) a Adrian Zeljkovič (Slovinsko).Tretíkrát v histórii sa na šampionáte predstaví 24 tímov, predtým ich bolo o osem menej. Premiéru na kontinentálnom fóre zažijú Gruzínci, ktorí postúpili na šampionát z play off. Slovinci sa na ME predstavia celkovo druhýkrát, premiéru mali ešte v roku 2000. Rekordérom v počte účastí na ME je Nemecko, to absolvuje už štrnásty turnaj a so Španielskom je s tromi titulmi najúspešnejšia krajina v histórii. Skupín na ME 2024 je spolu šesť (A-F), do osemfinále sa prebojujú prví dvaja z každej a štyri najlepšie tímy z tretích miest. Od osemfinále sa hrá vyraďovacím systémom na jeden zápas.Spolu 51 zápasov majstrovstiev sveta bude hostiť celkovo desať štadiónov v desiatich mestách (Berlín, Kolín nad Rýnom, Mníchov, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Lipsko a Hamburg). Medzi topfavoritov budú patriť finalisti uplynulej edície Angličania, ale tradične aj Francúzi, Španieli a obhajcovia titulu Taliani. Tlak bude na domácich Nemcoch, ktorí na MS 2018 a 2022 nepostúpili zo skupiny a na ME 2020 bolo ich konečnou stanicou osemfinále.Slovenská reprezentácia nájde prechodný domov v hoteli Hyatt Regency v 220-tisícovom meste Mainzi, odkiaľ si dvakrát "odskočí" na zápasy s Belgickom a Rumunskom do 40 km vzdialeného Frankfurtu. Duel s Ukrajinou odohrá v Düsseldorfe, ktorý leží od Mainzu približne 220 km.