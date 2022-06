Majstrovstvá SR v Triatlone v Senci v znamení oranžovej atmosféry

Senec 10. júna (OTS) - Aj toto sú majstrovstvá Slovenska v triatlone, ktoré posledný májový víkend 2022 prebiehali už po 33 krát. Celkovo sa počas oboch dní na štart postavilo 642 súťažiacich, čo je suverénny rekord podujatia. Po prvýkrát bola prekročená hranica šesťsto štartujúcich.



Šport je „univerzálny jazyk“. Patrí všetkým, no vyberajú si ho najmä tí, ktorí majú zdravý vzťah k sebe a k svojej komunite. Jeho ambíciou je prekonávať akékoľvek bariéry, hranice, nedorozumenia a prispievať k spolunažívaniu. Aj toto sú dôvody, prečo logistická a prepravná spoločnosť Gebrüder Weiss ani chvíľu nezaváhala, a Triatlon Senec podporila.



A keďže jej zamestnanci sú športovo aktívni, mnohých z nich ste tam aj mohli zahliadnuť. Oranžová farba, korporátna farba Gebrüder Weiss vládla celému podujatiu, ktorému fandilo aj počasie. Športovci ale aj diváci si pochvaľovali, že celá atmosféra a organizácia spolu dokonale ladili. Senecký región tak znova dokázal, že je tým správnym miestom pre šport a zábavu.



Gebrüder Weiss je so Sencom spojený už viac ako 10 rokov. Preto aktivity a podujatia, ktoré tento región rozvíjajú, rád podporí práve oranžový prepravca. Nie je náhoda, ako už bolo spomenuté, že mnohí súťažiaci sú práve zamestnancami firmy. Svedčí to o ich chuti k športu a sebarozvoju. Ako niektorí z nich po dobehnutí do cieľa prezradili, aj vďaka svojmu zamestnávateľovi majú priestor venovať sa takýmto aktivitám, a ich srdce na Triatlone Senec bilo na oranžovo.