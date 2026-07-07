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Róbert Mak oficiálne ukončil kariéru: Čas uzavrieť veľkú kapitolu
Mak bol súčasťou akadémie Manchestru City a následne pôsobil v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvárosi aj Sydney.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 7. júla (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Róbert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. V utorok to oznámil na sociálnej sieti Instagram.
Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Vtedy ešte nevedel potvrdiť, či má za sebou posledný zápas. V utorok už dal za kariérou definitívnu bodku vyhlásením: „Všetko sa raz končí a dnes prišiel čas uzavrieť jednu veľkú kapitolu môjho života. Futbal pre mňa nebol len šport, bola to vášeň, učiteľ a obrovská súčasť toho, kým som. Ďakujem všetkým, ktorí stáli pri mne od prvého tréningu až po posledný zápas. Mojej rodine za nekonečnú podporu, trénerom, spoluhráčom, s ktorými som zdieľal šatňu, smiech aj prehry, a samozrejme vám, fanúšikom. Vaša podpora na tribúnach aj pred obrazovkami bola tým najväčším motorom. Ďakujem za každú minútu na ihrisku. Bolo to nezabudnuteľné! Poďakovanie patrí aj všetkým klubom, ktorých som mohol byť súčasťou a samozrejme slovenskej reprezentácii, kde som mal tú česť reprezentovať moju rodnú krajinu a dosiahnuť s ňou takéto výsledky.“
Mak bol súčasťou akadémie Manchestru City a následne pôsobil v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvárosi aj Sydney. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil do 81 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov, čo z neho robí štvrtého najlepšieho strelca v histórii národného tímu. Predstavil sa aj na majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2021.
Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Vtedy ešte nevedel potvrdiť, či má za sebou posledný zápas. V utorok už dal za kariérou definitívnu bodku vyhlásením: „Všetko sa raz končí a dnes prišiel čas uzavrieť jednu veľkú kapitolu môjho života. Futbal pre mňa nebol len šport, bola to vášeň, učiteľ a obrovská súčasť toho, kým som. Ďakujem všetkým, ktorí stáli pri mne od prvého tréningu až po posledný zápas. Mojej rodine za nekonečnú podporu, trénerom, spoluhráčom, s ktorými som zdieľal šatňu, smiech aj prehry, a samozrejme vám, fanúšikom. Vaša podpora na tribúnach aj pred obrazovkami bola tým najväčším motorom. Ďakujem za každú minútu na ihrisku. Bolo to nezabudnuteľné! Poďakovanie patrí aj všetkým klubom, ktorých som mohol byť súčasťou a samozrejme slovenskej reprezentácii, kde som mal tú česť reprezentovať moju rodnú krajinu a dosiahnuť s ňou takéto výsledky.“
Mak bol súčasťou akadémie Manchestru City a následne pôsobil v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvárosi aj Sydney. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil do 81 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov, čo z neho robí štvrtého najlepšieho strelca v histórii národného tímu. Predstavil sa aj na majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2021.