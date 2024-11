Mak po vyše mesiaci v základe Slovana, zariadil víťazný gól

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mak sa vrátil do základu Slovana Bratislava prvýkrát od septembra a hneď mal podiel na víťaznom góle. Jeho tím zdolal v sobotu Skalicu 3:1 a Makov center na Davida Strelca poslal v behu do vlastnej brány Adam Kopas. V dôsledku nabitého kalendára úradujúceho slovenského majstra sa do zostavy dostali aj ďalší hráči, ktorí nedostávajú bežne vysokú minutáž.



Útok "belasých" v zložení Tigran Barseghjan, Strelec a Mak bol tvorivý, čo sa prejavilo najmä pred prestávkou. Domáci strelili dva góly v priebehu štyroch minút a po "vlastenci" Kopasa bol jediným úspešným kanonierom domácich Strelec. "Robi je potrebný pre toto mužstvo skúsenosťami aj kvalitou. Mal šancu, prihrával a bol z toho vlastný gól do siete súpera," uviedol tréner domácich Vladimír Weiss na adresu Maka, ktorý striedal v 65. minúte. "Je to dobré, drží to a teší ma, že som bol opäť na ihrisku. Dôležité je, že sme vyhrali. V prvom polčase rozhodla efektivita, šance boli aj v druhom, no úvodný bol oveľa lepší. Pri víťaznom góle tam bol 'Strelo' úplne voľný a mohol mať ten hetrik, bohužiaľ, sa to nepodarilo," opísal Mak, ktorý laboroval so zraneným členkom.



Pri Strelcovi, ktorý má na konte sedem gólov v predošlých desiatich zápasoch, sa zastavil aj tréner Weiss: "Už vydrží celé zápasy, je na tom fyzicky lepšie. Keď prišiel, chýbala mu herná prax. Dnes je to spolu s Tigranom najlepší útočník v lige. Dnes je na Slovensku útočník číslo jeden a ja verím, že mu to vydrží." Pod Strelcom dostal príležitosť 20-ročný stredopoliar Artur Gajdoš, ktorý prišiel v septembri z Trenčína a v sobotu zaznamenal len šiesty ligový zápas v belasom drese. "Ukazuje, že nie je ľahké prísť do Slovana a hneď hrať trebárs na Toličovej pozícii. Sú tam veci, ktoré môže a bude vylepšovať, stále má iba 20 rokov a treba mu nechať čas na aklimatizáciu. Dnes tam mal dobré veci a niečo musí zrýchliť," zhodnotil kouč pre TASR.



Weiss po zápase vyzdvihol aj dvojité striedanie hostí v polčase, po ktorom prišiel gól Yanna Yaoa. Ihrisko vtedy opustil Davi Alves, brazílsky stredopoliar, ktorý mal jednu z najväčších šancí. V prvom polčase trafil brvno z priameho kopu. "Nepáčila sa mi jeho pohybová aktivita. Je to hráč, ktorý chcel hrať len s loptou dopredu a to sa dnes, bohužiaľ, nedá. Mal tam jednu šancu, ale to je málo, dnes je futbal súbojový a behavý. Kritizoval som ho minule, ale nie verejne. Musí pridať, tunajší futbal má svoje špecifiká," vysvetlil tréner hostí David Oulehla pre TASR. Jeho tím je pred reprezentačnou prestávkou na predposlednom jedenástom mieste o bod za Podbrezovou, Banskou Bystricou a Trenčínom.