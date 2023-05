Mak pomohol gólom a asistenciou k postupu Sydney do semifinále

Sydney 6. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak strelil svoj jubilejný desiaty gól v prebiehajúcej sezóne austrálskej A-League. V sobotu svojím presným zásahom pomohol Sydney FC k víťazstvu na ihrisku WS Wanderers 2:1 a postupu do semifinále play off.



Vo štvrťfinálovom stretnutí najprv Mak vyrovnal v 69. minúte na 1:1, keď si spracoval odrazenú loptu, v súperovej šestnástke si vylepšil priestor na strelu a pravačkou zakrútil loptu parádne od žrde do siete. O 11 minút neskôr si pripísal asistenciu pri víťaznom góle hostí, keď z rohového kopu zacentroval presne na hlavičkujúceho Adama Le Fondreho - 1:2. Slovenský krídelník nastúpil v základnej zostave a hral do 86. minúty. V 39. minúte dostal žltú kartu za nešportové správanie sa.



Štvrťfinále sa hralo na jeden zápas. Sydney FC sa v semifinále stretne s Melbourne City. Prvý duel je na programe v Sydney v sobotu 13. mája, odveta na pôde súpera sa hrá o šesť dní neskôr.