Mak strelil gól v austrálskej lige, pomohol k triumfu Sydney

Sydney 16. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak sa podieľal gólom na triumfe FC Sydney v nedeľňajšom dueli 24. kola najvyššej austrálskej súťaže. Jeho tím zdolal doma Perth Glory 4:1.



Tridsaťdvaročný Mak, ktorý odohral na hrote útoku 83 minút, má po 23 tohtosezónnych vystúpeniach v austrálskej A-League na konte osem gólov. Jeho Sydney si so ziskom 32 bodov udržalo 6. miesto v tabuľke, ktoré zaručuje postup do play off. Perth je ôsmy s 28 bodmi. Líder Melbourne City nazbieral 49 bodov.