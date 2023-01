Mak strelil štvrtý gól v sezóne, pomohol Sydney k triumfu

Sydney 1. januára (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mak strelil svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne austrálskej A-League. Jeho tím Sydney FC vstúpil do nového roka triumfom 2:0 na pôde Newcastlu Jets a 31-ročný krídelník dal v 41. minúte druhý gól hostí. Bol to jeho prvý presný zásah v lige od 29. októbra 2022, keď skóroval do siete Macarthur FC.



Mak nastúpil v nedeľnom stretnutí na pravom krídle a hral do 87. minúty. Jeho tím sa po dvoch prehrách dočkal plného bodového zisku a preskočil svojho súpera v tabuľke. Sydney patrí po neúplnom 10. kole s 13 bodmi piata priečka, Newcastle je s 12 bodmi ôsme.