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Mak zostáva súčasťou Slovana ako asistent trénera v rezervnom tíme

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Na snímke zľava hráči Slovana Guram Kašia, Róbert Mak a tréner Slovana Vladimír Weiss st. po záverečnom zápase 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 16. mája 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Mak po skončení uplynulej sezóny uzavrel svoju aktívnu hráčsku kariéru, derniéru absolvoval v dueli Niké ligy s Michalovcami. P

Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava ako asistent trénera Erika Grendela v rezervnom tíme. Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu. Odchovanec „belasých" tak bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti.

Mak po skončení uplynulej sezóny uzavrel svoju aktívnu hráčsku kariéru, derniéru absolvoval v dueli Niké ligy s Michalovcami. Počas kariéry pôsobil v akadémii Manchestru City, v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, Ferencvárosi Budapešť či FC Sydney. V lete 2024 sa vrátil domov na nové Tehelné pole. So Slovanom zažil ako hráč postup do Ligy majstrov i dva majstrovské tituly.
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