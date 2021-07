Makar podpísal s Coloradom 6-ročnú zmluvu na 54 miliónov

New York 24. júla (TASR) - Hokejový klub NHL Colorado Avalanche uzavrel nový šesťročný kontrakt s Caleom Makarom. Hviezdny obranca zarobí počas tohto obdobia 54 miliónov dolárov s priemerným ročným zárobkom 9 miliónov. Finančné podrobnosti zmluvy priniesli špecializované weby TSN a Sportsnet.



Dvadsaťdvaročný Kanaďan sa stal oporou "lavín" okamžite ako v play off 2019 naskočil do NHL. Vo svojich prvých dvoch plných sezónach v profilige nazbieral v základnej časti 94 bodov (20+74) v 101 zápasoch, na ľade bol v priemere viac ako 22 minút na jeden duel. V roku 2020 sa stal víťazom Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny a o rok neskôr ho nominovali aj na Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu.



"Som nesmierne šťastný, že Denver bude mojim domovom ďalších šesť rokov. Spravím všetko čo bude v mojich silách pre to, aby sme pre najlepších fanúšikov v NHL získali Stanley Cup. Máme fantastický tím, sme výnimočná partia hokejistov a som rád, že som súčasťou tohto skvelého klubu," napísal Makar na sociálnej sieti Instagram.



Avalanche ho do NHL draftovali zo 4. miesta v roku 2017. "Vo svojich prvých dvoch sezónach sa Cale stal jedným z najlepších obrancov v NHL. Jeho schopnosti na oboch stranách klziska sú výnimočné a tešíme sa na ďalšie sezóny s ním na modrej čiare," dodal pre nhl.com generálny manažér Colorada Joe Sakic.