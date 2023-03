Makar vylepšil Barrieho zápis v Colorade, Crosby prekonal Jágra

New York 8. marca (TASR) - Kanadský hokejový obranca Cale Makar prekonal v noci na stredu historický zápis Tysona Barrieho v Colorade. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby strelil 20. gól v predĺžení, dostal sa na druhé miesto v tejto štatistike pred Jaromíra Jágra a na lídra Alexandra Ovečkina z Washingtonu stráca päť gólov. Tieto zápisy a mnoho ďalších udalostí priniesol desaťzápasový nočný program profiligy.



Makar prispel gólom a tromi asistenciami k triumfu Colorada nad San Jose 6:0. Dvadsaťštyriročný obranca zaznamenal 58. viacbodový zápas v kariére v NHL, čím prekonal zápis Barrieho (57) a osamostatnil sa na druhom mieste medzi obrancami v klubovej histórii. Na prvom mieste je Sandis Ozolinš so 63 viacbodovými stretnutiami. "Je to zábava, keď dokážeme zvládnuť takýto duel. Hrali sme dobre počas celého stretnutia, čo je ešte lepšie. Samozrejme, vždy chcem pomôcť tímu," uviedol Makar pre nhl.com. Brankárovi Alexandarovi Georgievovi stačilo k shutoutu 13 úspešných zákrokov, dosiahol štvrté čisté konto v sezóne, dvanáste celkovo. Andrew Cogliano odohral v domácom drese jubilejný 1200. duel.



Crosby rozhodol v 62. minúte domáci zápas proti Columbusu. Bol to jeho 20. gól v predĺžení a pomohol tímu k famóznemu obratu z 0:4 na 5:4 pp. Penguins sa stali len tretím tímom v tejto sezóne, ktorý vyhral po predĺžení, aj keď prehrával o štyri góly. Napodobnili Detroit (5:4 práve proti Pittsburghu) a Vancouver (7:6 proti Montrealu). Crosby zároveň zaznamenal svoj 169. zápas s minimálne tromi bodmi v kariére. Vyrovnal zápis Paula Coffeyho na ôsmom mieste v histórii profiligy.



Jared McCann zaznamenal gól a asistenciu a Seattle zdolalo doma Anaheim 5:2. Kanadský útočník dosiahol v krátkej histórii Kraken ako prvý hráč 100 bodov.



Stretnutie medzi Minnesotou Wild a Calgary Flames sa skončilo bez gólov v riadnom hracom čase aj po predĺžení, hostia sa nakoniec tešili z víťazstva po nájazdoch, keď Tyler Toffoli rozhodol vo štvrtej sérii. Obaja brankári si tak pripísali čisté konto. Domáci Filip Gustavsson predviedol 26 zákrokov a v druhom zápase za sebou neinkasoval ani gól. To sa v histórii klubu podarilo len piatim brankárom, Devan Dubnyk si dokonca v sezóne 2016/2017 udržal čisté konto v troch dueloch za sebou. Jacob Markström v bránke hostí mal 40 zákrokov, pripísal si prvú nulu v sezóne a osemnástu celkovo v profiligovej kariére. "Myslím si, že chlapci odviedli skvelú prácu. Väčšinu pukov som videl a veľa striel aj zblokovali. Vyhrali sme druhý zápas za sebou a potrebujeme v tom pokračovať ďalej," konštatoval Markström.



Sebastian Aho odohral v drese Caroliny svoj jubilejný 500. zápas v profilige. Obranca Jaccob Slavin skóroval proti Montrealu a má na konte 228 bodov (41+187), čím prekonal zápis Glena Wesleyho. Dostal sa na tretie mesto v počte bodov medzi obrancami v histórii organizácie Hurricanes/Hartford Whalers. Viac ich má len Justin Faulk (258) a Dave Babych (240).



Útočník Dawson Mercer z New Jersey dosiahol proti Torontu asistenciu a bodoval v desiatom stretnutí za sebou. Stal sa len tretím hráčom, ktorý zaznamenal dvojcifernú bodovú sériu v klube pred dosiahnutím veku 22 rokov. Napodobnil Brendana Shanahana (11, 1989/90) a Barryho Becka (dvakrát 10, 1977/78).