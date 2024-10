Makelele končí v Asterase nezdolaný, prácu mu znemožňovalo vedenie

Tripolis 7. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Claude Makelele údajne ukončil svoje pôsobenie v gréckom klube Asteras Tripolis už po necelom mesiaci. Účastník najvyššej súťaže pritom pod vedením bývalého stredopoliara Realu Madrid či Paríža Saint-Germain neprehral ani v jednom z troch stretnutí. Asteras nazbieral od Makeleleho príchodu päť bodov za dve remízy a jedno víťazstvo.



Rozhodnutie podľa informácií portálu talksport.com padlo po tom, čo vedenie klubu malo zasahovať do systému hry a výberu hráčov. Makelele sa nechal počuť, že je vďačný za príležitosť, no v najbližších dňoch sa vráti do Francúzska a bude hľadať nový angažmán.