Makojev bude bojovať o zlato, vo finále ho čaká obhajca Aktürk

Bukurešť 17. februára (TASR) - Slovenský zápasník Boris Makojev sa na ME v Bukurešti prebojoval do finále voľnoštýliarskej kategórie do 92 kg. V sobotňajšom semifinále zdolal Rusa Magomeda Kurbanova 2:1 na body. V nedeľu bude bojovať o svoje prvé zlato z ME proti Turkovi Feyzullahovi Aktürkovi.



Už teraz je isté, že 31-ročný Makojev dosiahne svoje najlepšie umiestenie na európskom šampionáte. Jeho doterajším maximom bola bronzová medaila z ME 2020 v Ríme. Okrem toho má v zbierke aj dva cenné kovy z MS - striebro z Paríža 2017 a bronz z Belehradu 2022. Všetky doterajšie úspechy však slávil v kategórii do 86 kg.



Rodák zo Severného Osetska v južnom Rusku prvýkrát štartoval vo vyššej váhovej kategórii a v prvých dvoch kolách si počínal suverénne. V osemfinále nedal šancu Ukrajincovi Denisovi Sachaľjukovi, keď zvíťazil na technickú prevahu (12:1), vo štvrťfinále vyhral nad Redjepom Hajdarim zo Severného Macedónska 8:4 na body. Až v semifinále zviedol náročnejší súboj, no napokon získal aj cenný skalp Kurbanova. O premiérový titul bude bojovať s dvojnásobným obhajcom titulu v tejto hmotnostnej kategórii Aktürkom, ktorý v semifinále rozdrvil Gruzínca Mirianiho Majsuradzeho 8:0.