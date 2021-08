Makojev narazí v úvodnom kole na Rusa Najfonova

Tokio 3. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev sa v stredajšom 1. kole olympijského turnaja v kategórii do 86 kg stretne so štvrtým nasadeným Arturom Najfonovom. Rozhodol o tom utorkový žreb. Dvadsaťštyriročný Rus, ktorý v Tokiu reprezentuje svoju krajinu pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC), je trojnásobný majster Európy (2018, 2020, 2021) a bronzový medailista z MS 2019 v Nursultane.



Začiatok bojov vo voľnoštýliarskej kategórii do 86 kg bude v stredu o 4.30 SELČ. Dvadsaťosemročného Makojeva čaká v Tokiu debut pod piatimi kruhmi, olympijskú miestenku si vybojoval na májovej svetovej kvalifikácii v Sofii.