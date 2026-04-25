Makojev nestačil v osemfinále kategórie do 86 kg na Mavlajeva

Na snímke slovenský zápasník Boris Makojev. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ak by Švajčiar postúpil až do finále, mal by Makojev ešte v nedeľu šancu bojovať o bronz v repasáži.

Tirana 25. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov sa na ME v Tirane prepracoval už do semifinále v kategórii do 74 kg voľného štýlu. Štvornásobný majster Európy v tejto disciplíne zvíťazil v sobotňajšom štvrťfinále 2:1 nad Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou. Semifinále je v albánskej metropole na programe ešte v sobotu večer, boje o medaily už v nedeľu.

Boris Makojev ukončil svoje pôsobenie na šampionáte v osemfinále. Nad jeho sily bol v sobotu v kategórii do 86 kg voľného štýlu reprezentant Švajčiarska Umar Mavlajev, ktorý zvíťazil 8:2 na body. Švajčiar následne neuspel vo štvrťfinále a slovenského reprezentanta nepotiahol do repasáže.



ME v zápasení v Tirane - voľný štýl:

Muži

do 74 kg:

štvrťfinále: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Timur Bižojev (Rus.-Nez.) 2:1 na body



do 86 kg:

osemfinále: Umar Mavlajev (Švajč.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:2 na body
