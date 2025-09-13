< sekcia Šport
Makojev prehral v 1. kole na MS s Japoncom Išigurom
Slovenský reprezentant musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol bojovať aspoň o bronzovú medailu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Záhreb 13. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Boris Makojev si na MS v Záhrebe pripísal prehru už v 1. kole kategórie do 86 kg voľného štýlu. Nad jeho sily bol Japonec Hajato Išiguro, ktorý zvíťazil 8:4 na body. Slovenský reprezentant musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol bojovať aspoň o bronzovú medailu.
MS v Záhrebe - voľný štýl, muži:
do 86 kg - 1. kolo: Hajato Išiguro (Jap.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:4 na body
do 86 kg - 1. kolo: Hajato Išiguro (Jap.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:4 na body