Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Makojev prehral v 1. kole na MS s Japoncom Išigurom

.
Na snímke vľavo slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev s trénerom. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenský reprezentant musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol bojovať aspoň o bronzovú medailu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Záhreb 13. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Boris Makojev si na MS v Záhrebe pripísal prehru už v 1. kole kategórie do 86 kg voľného štýlu. Nad jeho sily bol Japonec Hajato Išiguro, ktorý zvíťazil 8:4 na body. Slovenský reprezentant musel čakať, či ho jeho súper nepotiahne do opráv, aby mohol bojovať aspoň o bronzovú medailu.

MS v Záhrebe - voľný štýl, muži:

do 86 kg - 1. kolo: Hajato Išiguro (Jap.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:4 na body
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska