Makojev prehral v úvodnom kole s Rusom Najfonovom

zápase, voľný štýl do 86 kg



1. kolo (osemfinále):



Artur Najfonov (ROC) - Boris MAKOJEV (SR) 6:0 na body

Tokio 4. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev neuspel v úvodnom kole olympijského turnaja v Tokiu v hmotnostnej kategórii do 86 kg. V stredu prehral so štvrtým nasadeným Arturom Najfonovom reprezentujúcim Ruský olympijský výbor (ROC) 0:6 na body.Najfonov mal od úvodu navrch, po prvej perióde viedol 2:0 po tom, ako úspešne zaútočil na nohu Makojeva a podarilo sa mu ho vytlačiť zo žinenky. V druhej časti pridal ďalší dvojbodový zápis po podobnom útoku. Slovenský reprezentant musel v závere riskovať, no bodovať dokázal opäť len úradujúci majster Európy.Dvadsaťosemročný Makojev tak zažil neúspešný debut pod piatimi kruhmi. V Tokiu má šancu ešte na repasáž, v ktorej by mohol zabojovať o bronz, Najfonov by však musel postúpiť do finále. Vo štvrťfinále narazí na Turka Osmana Göcena.