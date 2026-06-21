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Malaga postúpila do La ligy, v odvete zvíťazila v Almerii 2:1
Malaga vypadla z La ligy po sezóne 2017/2018, predtým v nej nepretržite pôsobila v desiatich sezónach po sebe.
Autor TASR
Almeria 20. júna (TASR) - Futbalisti Malagy postúpili do najvyššej španielskej súťaže. Návrat do La Ligy si vybojovali po víťazstve na ihrisku UD Almeria 2:1 v sobotňajšom odvetnom zápase finále play off druhej najvyššej súťaže. Prvý duel sa skončil nerozhodne 0:0. Malaga vypadla z La ligy po sezóne 2017/2018, predtým v nej nepretržite pôsobila v desiatich sezónach po sebe.
finále play off o postup do La Ligy
odveta
UD Almeria - Malaga CF 1:2 (0:0)
Góly: 76. Leo Baptistao - 65. Chupe, 71. Larrubia. ČK: 90.+4 Thalys (Alm.) - 90.+9 Ochoa (Mal.)
/prvý zápas: 0:0, Malaga postúpila do La ligy/
odveta
UD Almeria - Malaga CF 1:2 (0:0)
Góly: 76. Leo Baptistao - 65. Chupe, 71. Larrubia. ČK: 90.+4 Thalys (Alm.) - 90.+9 Ochoa (Mal.)
/prvý zápas: 0:0, Malaga postúpila do La ligy/