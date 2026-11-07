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Malaga prehrala v 12. kole La Ligy s Racingom Santander

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.

Autor TASR
Madrid 7. novembra (TASR) - Futbalisti Racingu Santander zvíťazili v 12. kole španielskej La Ligy v súboji dvoch nováčikov na pôde Malagy 2:1. O ich triumfe rozhodol v 60. minúte Maročan Yassir Zabiri. Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.



La Liga - 12. kolo:

Malaga CF – Racing Santander 1:2 (1:0)

Góly: 28. Dotor - 50. Luque, 60. Zabiri, ČK: 64. Aznou (Malaga) po druhej ŽK
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