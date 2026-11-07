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Malaga prehrala v 12. kole La Ligy s Racingom Santander
Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.
Autor TASR
Madrid 7. novembra (TASR) - Futbalisti Racingu Santander zvíťazili v 12. kole španielskej La Ligy v súboji dvoch nováčikov na pôde Malagy 2:1. O ich triumfe rozhodol v 60. minúte Maročan Yassir Zabiri. Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.
La Liga - 12. kolo:
Malaga CF – Racing Santander 1:2 (1:0)
Góly: 28. Dotor - 50. Luque, 60. Zabiri, ČK: 64. Aznou (Malaga) po druhej ŽK
Malaga CF – Racing Santander 1:2 (1:0)
Góly: 28. Dotor - 50. Luque, 60. Zabiri, ČK: 64. Aznou (Malaga) po druhej ŽK