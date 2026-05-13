Malago predstavil svoju kandidatúru na post prezidenta FIGC
Autor TASR
Rím 13. mája (TASR) - Giovanni Malago v stredu predstavil svoju kandidatúru na post prezidenta Talianskej futbalovej federácie (FIGC). Bývalý šéf organizačného výboru ZOH 2026 Miláno – Cortina a niekdajší prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI) je favoritom volieb, ktoré sa uskutočnia 22. júna.
Kandidatúru podal aj bývalý prezident FIGC Giancarlo Abete, ktorý je jediným Malagovým súperom. Taliansky futbal sa ocitol v kríze po tom, čo sa mužská reprezentácia v marci tretíkrát za sebou nekvalifikovala na majstrovstvá sveta. Po neúspechu odstúpil z funkcie šéfa federácie Gabriele Gravina. Po vyradení Bosnou a Hercegovinou v baráži rezignovali aj tréner Gennaro Gattuso a generálny manažér reprezentácie Gianluigi Buffon.
Šesťdesiatsedemročný Malago má podporu Serie A, hráčskej i trénerskej asociácie, ktoré spolu disponujú 48 percentami hlasov. V utorok ho podporila aj Serie B s podielom šiestich percent hlasov, no jej stanovisko záviselo od posúdenia programov oboch kandidátov. Nový prezident FIGC bude musieť vymenovať trénera národného tímu, presadiť reformy vo federácii a zastrešiť taliansku časť príprav na EURO 2032, ktoré krajina spoluorganizuje s Tureckom. Prezident UEFA Aleksander Čeferin minulý mesiac pre denník Gazzetta dello Sport uviedol, že Taliansko by mohlo o turnaj prísť pre stav štadiónov, ktoré označil za „jedny z najhorších v Európe“. Informácie priniesla agentúra AFP.
