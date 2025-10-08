< sekcia Šport
Malajzijčania sa odvolajú voči ročnému dištancu pre 7 reprezentantov
Ten im udelila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) za použitie sfalšovaných dokumentov v kvalifikácii MS 2026.
Autor TASR
Kuala Lumpur 8. októbra (TASR) - Malajzijská futbalová asociácia (FAM) sa odvolá voči ročnému dištancu pre siedmich reprezentantov. Ten im udelila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) za použitie sfalšovaných dokumentov v kvalifikácii MS 2026. Malajzijčania navyše dostali pokutu 350-tisíc švajčiarskych frankov.
Disciplinárna komisia FIFA sa začala zaoberať prípadom po tom, ako Malajzia v júni nasadila hráčov s upravenými dokumentáciami v stretnutí s Vietnamom (4:0). „Neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že hráči falšovali dokumenty, preto sme sa rozhodli odvolať voči dištancu. Ide o legitímnych občanov Malajzie," uviedla FAM vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
