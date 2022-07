Maldini zostáva na poste technického riaditeľa AC Miláno

Miláno 1. júla (TASR) - Paolo Maldini pokračuje na poste technického riaditeľa AC Miláno. S talianskym futbalovým klubom podpísal novú dvojročnú zmluvu. Úradujúci majster Serie A o tom informoval v piatok.



Nový kontrakt znamená, že sedemnásobný európsky klubový šampión pokračuje na vedúcich postoch s duom, ktoré vybudovalo víťazný tím. Maldini spolupracoval so športovým riaditeľom Fredericom Massarom, ktorý sa takisto dohodol s klubom na dvojročnom predĺžení kontraktu, informovala agentúra AFP.



Päťdesiatštyriročný Maldini je klubová legenda, za AC odohral vyše 900 zápasov, pričom s ním päťkrát vyhral Európsky pohár majstrov, resp. Ligu majstrov a získal sedem ligových titulov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2009. Bývalý taliansky reprezentačný obranca absolvoval v národnom tíme 126 zápasov, na MS 1994 a EURO 2000 postúpil so "squadrou azzurra" až do finále.