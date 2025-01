Malen prestúpil z Dortmundu do Aston Villy

Londýn 14. januára (TASR) - Holandský futbalista Donyell Malen skompletizoval svoj prestup z Borussie Dortmund do Aston Villy. S anglickým klubom podpísal v utorok viacročný kontrakt.



O Malenovom odchode do Birminghamu sa hovorilo už minulý týždeň. Aston Villa zaňho pôvodne ponúkla 18 miliónov eur, no Borussia žiadala minimálne 25 miliónov. Napokon za 25-ročného krídelníka zinkasovala o dva menej. "Donyell nás opúšťa, chce prestúpiť. Snažili sme sa dosiahnuť dobrý výsledok pre Borussiu Dortmund. Nakoniec sú spokojné obe strany. Teraz ideme ďalej," povedal športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl podľa DPA.



Malen prišiel do Borussie v lete 2021 z PSV Eindhoven. Za bundesligistu odohral 132 zápasov, v ktorých strelil 39 gólov a zaznamenal 20 asistencií. Na konte má aj 41 štartov v drese holandskej reprezentácie, s ktorou sa prebojoval do semifinále na vlaňajších ME v Nemecku.