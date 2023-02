Mali sme rozhodnúť v úvode, povedal Nagelsmann po prehre Bayernu

Mníchov 19. február (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov utrpeli druhú prehru v tejto sezóne. V sobotnom zápase 21. kola I. Bundesligy ich na domácom trávniku zdolala Borussia Mönchengladbach 3:2 a nadviazala na Augsburg, ktorý si poradil s Bavormi ešte v septembri 2022. Pred nedeľnými zápasmi viedli ligu o bod pred Unionom Berlín, ktorý mal zápas k dobru.



Tón duelu udala červená karta, ktorú už v 8. min uvidel stopér Dayot Upamecano po kontakte, ktorého sa dopustil, keď mu unikal Alassane Plea. Situáciu dlho skúmal VAR, no pôvodný verdikt na ihrisku sa nezmenil. Trénera Bavorov Juliana Nagelsmanna vylúčenie rozčúlilo a pri odchode do šatne rázne vynadal rozhodcovi. Za svoj čin sa na tlačovej konferencii ospravedlnil. "Emócie sú súčasť športu, mňa nahnevala červená karta. Zašiel som však priďaleko, nanešťastie," priznal kouč Bayernu podľa DPA.



Keď u Nagelsmanna upadli emócie, priznal, že k situácii s vylúčením vôbec nemuselo dôjsť. "Mali sme založiť na triumf už skôr. Vypracovali sme si šance aj na 3:0. Začali sme dobre a mali sme veľké príležitosti, no zlyhali sme v koncovke. V oslabení to bolo zložité, no zvládali sme to. Napriek nevýhode sme sa dokázali dostať do tlaku, no práve vtedy sme inkasovali a súper viedol 2:1. Potom to už bolo ťažké, v závere sme už trochu aj mysleli na odvetu Ligy majstrov s Parížanmi," zhodnotil zápas Nagelsmann.



Borussia potvrdila, že to na Bavorov vie. Bayern uspel vo vzájomnom meraní síl iba v jedinom z uplynulých siedmich zápasov. "Chlapci ukázali výnimočný výkon. Je to pre nás skvelý deň, zaznamenali sme dôležité víťazstvo. Bayern hral v úvode dobre, dôležité bolo, že sme dokázali ukázať odvahu," tešil sa kouč Mönchengladbachu Daniel Farke.