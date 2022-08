Malijský stredopoliar Camara podpísal päťročný kontrakt s AS Monaco

Paríž 14. augusta (TASR) - Malijský futbalový stredopoliar Mohamed Camara prestúpil z FC Salzburg do AS Monaco. S klubom francúzskej Ligue 1 podpísal päťročný kontrakt, výšku odstupného nezverejnili.



Dvadsaťdvaročný Camara získal so Salzburgom dvakrát ligové double. Za reprezentáciu Mali odohral 15 zápasov, v ktorých vsietil tri góly. Ako informovala agentúra AP, Camara je piatou letnou posilou monackých "kniežat".