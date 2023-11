Malinin a Levitová sú na čele VC Francúzska po krátkom programe

VC Francúzska, 3. podujatie GP ISU:



muži - krátky program: 1. Ilia Malinin (USA) 101,58, 2. Adam Siao Him Fa (Fr.) 101,07, 3. Juma Kagijama (Jap.) 97,91



ženy - krátky program: 1. Isabeau Levitová (USA) 71,83, 2. Anastasia Gubanovová (Gruz.) 66,73, 3. Nina Pinzarroneová (Bel.) 66,30



tanečné páry - rytmické tance: 1. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 86,62, 2. Laurence Fournierová Beaudryová (Kan.) 80,98, 3. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 76,95



športové dvojice - krátky program: 1. Lia Pereirová, Trennt Michaud (Kan.) 65,97, 2. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 65,31, 3. Camille Kovalevová, Pavel Kovalev (Fr.) 59,04



Angers 3. novembra (TASR) - Americký krasokorčuliar Ilia Malinin a jeho krajanka Isabeau Levitová predviedli najlepšie výkony v piatkovom krátkom programe na Veľkej cene Francúzska, ktorá je tretím podujatím seriálu GP ISU.Levitová pôjde v Angers do sobotnej voľnej jazdy s vyše päťbodovým náskokom pred Gruzínkou Anastasiou Gubanovovou. V tesnom závese skončila na tretej priečke Belgičanka Nina Pinzarroneová.Malinin, ktorý vyhral úvodné podujatie seriálu Americkú korčuľu, pokoril v krátkom programe 100-bodovú hranicu. Mal však zdatného súpera, ktorý mu dokázal sekundovať.Úradujúci majster Európy Adam Siao Him Fa z Francúzska pôjde do voľných jázd so zanedbateľnou stratou 0,51 bodu na Malinina. Bez šance na celkový triumf nie je ani Japonec Juma Kagijama, ktorý dostal známku 97,91.