Malinin na úvodnej Grand Prix sezóny v Angers dominoval
Malinin predviedol v nedeľnom voľnom programe päť štvoritých skokov a zaznamenal celkové skóre 321 bodov.
Autor TASR
Angers 19. októbra (TASR) - Americký krasokorčuliar Ilia Malinin nenašiel premožiteľa už takmer dva roky. Na úvodných pretekoch Grand Prix vo francúzskom Angers dominoval, keď v súťaži mužov triumfoval o takmer 40 bodov pred súpermi.
Malinin predviedol v nedeľnom voľnom programe päť štvoritých skokov a zaznamenal celkové skóre 321 bodov. Druhý domáci Adam Siao Him Fa mal na konte 280,95, tretí skončil Gruzínec Nika Egadze za 259,41. „Z tejto súťaže si môžem vziať naozaj veľa. Cítim však, že dokážem ešte viac. Na nadchádzajúcu sezónu sa naozaj teším,“ uviedol Malinin podľa AP.
Guillaume Cizeron ukázal, že môže pomýšľať na obhajobu olympijského zlata v tancoch na ľade aj s novou partnerkou, ktorou je ešte do minulej sezóny kanadská reprezentantka Laurence Fournierová Beaudryová. Domáce duo zvíťazilo so ziskom 211,02 bodu, keď do čela sa posunulo z tretej priečky po rytmických tancoch.
