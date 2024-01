Malkin dosiahol na métu 1100 zápasov, Barzal získal 400. bod

New York 5. januára (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Malkin z Pittsburghu odohral v noci na piatok svoj 1100. zápas v zámorskej NHL, do štatistík sa však nezapísal. Viac stretnutí za Penguins odohral iba Malkinov spoluhráč a kapitán "tučniakov" Sidney Crosby, ktorý sa pri prestrelke s Bostonom (6:5) blysol tromi bodmi vrátane víťazného gólu. Za Bruins sa presadil dvakrát Brad Marchand. Druhý presný zásah bol 34. v oslabení, čím vytvoril rekord v histórii organizácie Bostonu.



Hráči Winnipegu zaznamenali štvrtý triumf za sebou, keď zdolali San Jose (2:1). Výrazný podiel na tom mal brankár Connor Hellebuyck, ktorý si pripísal 27 úspešných zákrokov. Tridsaťročný Američan zároveň predĺžil svoju sériu, počas ktorej Jets bodovali v jedenástich dueloch, keď stál v bránkovisku. Táto séria je najdlhšia v histórii organizácie Jets/Atlanta Thrashers.



Výbornú formu preukazoval v uplynulých deviatich zápasoch brankár Seattlu Joey Daccord, ktorý vychytal čisté konto vo Winter Classic proti Vegas a proti Ottawe inkasoval až po 158:35 min. Dvadsaťsedemročný Američan je v období spomínaných deviatich stretnutí lídrom medzi brankármi s 95,8 percentuálnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 1,31 inkasovaného gólu na zápas.



Jeff Skinner (Buffalo) potvrdil, že Montreal patrí medzi jeho obľúbených súperov. Tridsaťjedenročný kanadský útočník sa blysol štyrmi bodmi (1+3) pri triumfe Sabres nad Canadiens (6:1). Skinner nastrieľal proti Montrealu 26 gólov v uplynulých 41 zápasoch za Buffalo a Carolinu. Spolu s útočníkom Toronta Austonom Matthewsom (26 v 32 dueloch) je druhým aktívnym hráčom s najväčším počtom presných zásahov do siete "Habs". Najviac ich má útočník Washingtonu Alexander Ovečkin (37 gólov v 56 zápasoch).



Kanadský útočník Travis Konecny (Philadelphia) odohral proti Columbusu 26:18 min, čo je najvyššia minutáž v jeho profiligovej kariére. Ani dva presné zásahy 26-ročného krídelníka elitného útoku však nezabránili prehre Flyers (2:3 pp a sn). Za "letcov" odohral svoj 700. zápas v NHL fínsky obranca Rasmus Ristolainen, ktorý sa stal 20. hráčom narodeným vo Fínsku a siedmym obrancom, ktorý dosiahol na tento míľnik.



Chris Kreider (NY Rangers) zaznamenal 20. gól v sezóne, vďaka ktorému dosiahol na túto métu v deviatich sezónach. Vyrovnal sa tak Jeanovi Ratelleovi, najviac ročníkov s aspoň 20 presnými zásahmi mal v histórii organizácie Rangers Rod Gillbert (12). Kreider zároveň predĺžil svoju osembodovú sériu, ktorá je najdlhšia v jeho kariére v NHL.



Matthew Barzal (NY Islanders) sa stal 17. hráčom v rámci svojej organizácie, ktorý nazbieral minimálne 400 bodov. Útočník Detroitu Patrick Kane premenil už svoj 51. samostatný nájazd, čo ho radí na 2. miesto v tejto štatistike za dlhoročného spoluhráča z Chicaga Jonathana Toewsa (52).