Malkin si nezahrá päť zápasov za sekeru do tváre Dahlina
Malkin príde podľa podmienok kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu o viac ako 158-tisíc amerických dolárov.
Autor TASR
New York 8. marca (TASR) - Oddelenie bezpečnosti hráčov zámorskej hokejovej NHL potrestalo ruského útočník Jevgenija Malkina z Pittsburghu Penguins na päť zápasov. Tridsaťdeväťročný center dostal trest za úder hokejkou do oblasti tváre švédskeho obrancu Rasmusa Dahlina z Buffala Sabres.
Malkin príde podľa podmienok kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu o viac ako 158-tisíc amerických dolárov. Peniaze pôjdu do Fondu núdzovej pomoci hráčom. Trest začal Malkinovi plynúť už v noci na nedeľu, keď „tučniaci“ bez neho podľahli Philadelphii Flyers 3:4 po nájazdoch.
