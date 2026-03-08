Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Malkin si nezahrá päť zápasov za sekeru do tváre Dahlina

Na archívnej snímke hokejista Jevgenij Malkin. Foto: TASR/AP

Malkin príde podľa podmienok kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu o viac ako 158-tisíc amerických dolárov.

Autor TASR
New York 8. marca (TASR) - Oddelenie bezpečnosti hráčov zámorskej hokejovej NHL potrestalo ruského útočník Jevgenija Malkina z Pittsburghu Penguins na päť zápasov. Tridsaťdeväťročný center dostal trest za úder hokejkou do oblasti tváre švédskeho obrancu Rasmusa Dahlina z Buffala Sabres.

Malkin príde podľa podmienok kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu o viac ako 158-tisíc amerických dolárov. Peniaze pôjdu do Fondu núdzovej pomoci hráčom. Trest začal Malkinovi plynúť už v noci na nedeľu, keď „tučniaci“ bez neho podľahli Philadelphii Flyers 3:4 po nájazdoch.
