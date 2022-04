Malkin si odpyká štvorzápasový dištanc za zákrok na Borowieckeho

New York 12. apríla (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Malkin si odpyká štvorzápasový dištanc, ktorý mu udelilo Oddelenie hráčskej bezpečnosti zámorskej NHL. Center Pittsburghu Penguins pyká za zákrok z nedeľného súboja s Nashvillom. Informovala o tom agentúra AP.



Incident sa udial v závere druhej tretiny, keď sa Malkin dostal do osobného súboja s obrancom Markom Borowieckim. Najskôr ho sekol hokejkou a následne krosčekoval do tváre. Spôsobil mu zranenie, s ktorým už obranca "predátorov" nebol schopný duel dohrať.



Malkin vynechá dva zápasy proti New Yorku Islanders a Bostonu Bruins. Zaplatí tiež 190.000 dolárov, ktoré poputujú na účet Hráčskeho rezervného fondu.