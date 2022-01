Mallorca doma prehrala proti Levante 0:2; Greif a Valjent nenastúpili

La Liga - 20. kolo:



Real Sociedad - Celta Vigo 1:0 (1:0)



Gól: 14. Oyarzabal



UD Levante - RCD Mallorca 2:0 (0:0)



Góly: 48. Soldado, 90.+6. Morales, ČK: 83. Campana (Levante)



/M. Valjent bol na lavičke hostí, D. Greif nebol na zápasovej súpiske Mallorcy pre pozitívny test na koronavírus/













Valencia 8. januára (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca prehrali v sobotňajšom zápase 20. kola španielskej La Ligy na ihrisku Levante 0:2. Hostia niekoľko minút pred koncom takmer vyrovnali na 1:1, po zásahu VAR však rozhodca neuznal gól pre ruku a následne sa tešili na opačnej strane domáci, keď na konečných 2:0 upravil Jose Luis Morales.Domáci sa ujali tesného vedenia v 48. minúte po prízemnej strele Roberta Soldada, ktorá skončila za chrbtom Lea Romana. Mallorca mala veľkú šancu vyrovnať o 20 minút neskôr, no Brian Olivan nepremenil penaltu a po neuznanom góle Fera Nina jej tlak neviedol k vyrovnaniu. Na konečných 2:0 upravil Morales z brejku. Slovenskí reprezentanti v službách Mallorky Martin Valjent a Dominik Greif do zápasu nezasiahli. Obranca Valjent sedel celý duel na lavičke náhradníkov a brankár Greif nefiguroval na zápasovej súpiske pre pozitívny test na koronavírus.V ďalšom zápase si Real Sociedad San Sebastian poradil doma so Celtou Vigo 1:0 a zastavil sériu šiestich stretnutí bez víťazstva.