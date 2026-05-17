Mallorca prehrala na pôde Levante 0:2, Valjent nedohral pre zranenie
Autor TASR
Madrid 17. mája (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca prehrali v nedeľnom dueli 37. kola španielskej La Ligy na ihrisku Levante 0:2 a reálne im hrozí zostup do druhej ligy. V tabuľke klesli na 19. miesto, pred záverečným kolom strácajú na pätnáste Levante, šestnástu Osasunu i sedemnáste Elche tri body. Slovenský obranca Martin Valjent nastúpil s kapitánskou páskou v základnej zostave Mallorky, no zápas nedohral pre zranenie. Striedal v 69. minúte.
O víťazstve Levante rozhodli góly Carlosa Espiho a Kervin Arriagu. Mallorca už nemá osud vo svojich rukách. Ak by aj v záverečnom kole zdolala na domácom trávniku posledné Oviedo, bude sa musieť spoliehať, že konkurenti zaváhajú.
Atletico Madrid v základe so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolalo Gironu 1:0. Jediný gól strelil v 21. minúte Ademola Lookman. Antoine Griezmann odohral posledný domáci zápas za „Los Colchoneros“ a po stretnutí mu klub pripravil oficiálnu rozlúčku. Francúz nastúpil na jubilejný 500. duel v drese Atletica. Hancko odohral na stopérskom poste celý zápas, v 20. minúte mohol otvoriť skóre, keď po centri hlavičkoval do bránkovej konštrukcie. Atletico je v tabuľke naďalej na štvrtom mieste, ale bodovo sa dotiahlo na tretí Villareal, ktorý prehral na pôde Vallecana 0:2.
Uspel aj druhý madridský gigant Real, ktorý zvíťazil na ihrisku FC Sevilla 1:0 vďaka gólu Viniciusa Juniora z 15. minúty. Sezónu s určitosťou ukončí na druhom mieste, za už istým majstrom FC Barcelona zaostáva o osem bodov, pričom „blaugranas“ majú zápas k dobru.
La Liga - 37. kolo:
Athletic Bilbao – Celta Vigo 1:1 (0:1)
Góly: 52. I. Williams - 4. Swedberg
Atletico Madrid – FC Girona 1:0 (1:0)
Gól: 21. Lookman
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Elche CF – FC Getafe 1:0 (1:0)
Gól: 19. Chust, ČK: 40. Dakonam (Getafe)
UD Levante – RCD Mallorca 2:0 (1:0)
Góly: 32. Espi, 87. Arriaga, ČK: 83. Brugue – 83. Mojica
/M. Valjent (Mallorca) hral do 69. min/
Osasuna Pamplona – Espanyol Barcelona 1:2 (0:1)
Góly: 49. V. Muňoz - 27. Carlos Romero, 53. K. Garcia
Real Oviedo – Deportivo Alaves 0:1 (0:1)
Gól: 17. T. Martinez
Real Sociedad – FC Valencia 3:4 (1:2)
Góly: 3. A. Muňoz, 60. Tarrega (vl.), 62. Óskarsson – 9. Guerra, 22. Duro, 90. G. Rodriguez, 90.+4 Guerra, ČK: 70. Cömert (Valencia)
FC Sevilla – Real Madrid 0:1 (0:1)
Gól: 15. Vinicius Junior
Rayo Vallecano – CF Villarreal 2:0 (1:0)
Góly: 28. Camello, 47. Alemao
