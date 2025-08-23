< sekcia Šport
Mallorca remizovala s Celtou Vigo, Valjent odohral celý zápas
Zápas sa skončil 1:1.
Autor TASR
Mallorca 23. auugsta (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca remizovali so Celtou Vigo 1:1 v sobotňajšom zápase 2. kola španielskej La ligy. Slovenský obranca domácich Martin Valjent odohral celý zápas rovnako ako v prvom kole proti FC Barcelona (0:3).
La liga - 2. kolo:
La liga - 2. kolo:
RCD Mallorca - Celta Vigo 1:1 (0:1)
Góly: 88. Morey Bauza - 39. Rueda
/M. VALJENT (Mallorca) odohral celý zápas/
Góly: 88. Morey Bauza - 39. Rueda
/M. VALJENT (Mallorca) odohral celý zápas/