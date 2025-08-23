Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mallorca remizovala s Celtou Vigo, Valjent odohral celý zápas

Na archívnej snímke Martin Valjent. Foto: TASR Martin Baumann

Zápas sa skončil 1:1.

Autor TASR
Mallorca 23. auugsta (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca remizovali so Celtou Vigo 1:1 v sobotňajšom zápase 2. kola španielskej La ligy. Slovenský obranca domácich Martin Valjent odohral celý zápas rovnako ako v prvom kole proti FC Barcelona (0:3).

La liga - 2. kolo:

RCD Mallorca - Celta Vigo 1:1 (0:1)

Góly: 88. Morey Bauza - 39. Rueda

/M. VALJENT (Mallorca) odohral celý zápas/
